Namiesto hasenia zakladal požiare: Dobrovoľný hasič dostal 2 roky väzenia, vraj to robil neúmyselne

Ilustračná foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Hasičský zbor voči nemu podal žalobu.

Francúzsky súd v stredu odsúdil dobrovoľného hasiča na dva roky väzenia po tom, čo ho uznal vinným zo založenia siedmich požiarov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Dvadsaťpäťročný muž založil požiare v lesoch departmentu Indre-et-Loire medzi 31. marcom a 12. júlom tohto roka. Posledný požiar zničil šesť hektárov lesa.

Vraj to bolo neúmyselne

Súd v meste Tours uložil dobrovoľnému hasičovi a poľnohospodárovi 24-mesačný väzenský trest s 12-mesačnou podmienkou. Hoci jeho právnik uznal, že muž stál za viacerými požiarmi, trval na tom, že účasť jeho klienta bola neúmyselná, a to buď v dôsledku zle uhasených cigaretových ohorkov, alebo nesprávneho použitia poľnohospodárskeho vybavenia.

Súd pred vynesením rozsudku nariadil psychologické vyšetrenie dobrovoľného hasiča, zatiaľ čo ho hasičský a záchranný zbor v Indre-et-Loire suspendoval a podal proti nemu žalobu. Záchranné služby tvrdia, že v roku 2024 uskutočnilo 352 profesionálnych a 2080 dobrovoľných hasičov v tomto departmente viac ako 36 000 zásahov.

