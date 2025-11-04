Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou

Sérioví vrahovia neraz vyčíňajú v priebehu rokov. Joanne ale stačilo len 10 dní na to, aby v ľuďoch vyvolala absolútnu hrôzu. Zavraždila troch ľudí, dvaja ďalší unikli len o vlások. Patrí medzi tie najhoršie indivíduá, pri ktorých ostáva len dúfať, že sa spoza mreží nikdy nedostanú. Dokonca sa o nej hovorí, že je najnebezpečnejšou ženou Británie.
Drogy, alkohol a únik z reality
Ako sa dozvedáme z webu The Sun, Joanna Dennehy údajne žila v usporiadanej rodine, jej rodičia tvrdo pracovali, pre rodinu urobili všetko a ju aj jej sestru Mariu milovali. Napriek tomu sa u nej prejavovali psychopatické tendencie. Na strednej škole si chlapcov omotávala okolo prsta, a keď sa odvážili odporovať jej, bila ich. Jednu zo spolužiačok šikanovala tak tvrdo a neľútostne, že si chcela siahnuť na život.
Podľa Vice sa neštítila ani kradnúť od svojich rodičov. V čase, keď mala len 16 rokov, však podľa All That Is Interesting ušla z domu (predtým odišla už niekoľkokrát, no až dovtedy sa vždy vrátila) so svojím vtedajším 21-ročným priateľom Johnom Treanorom. O rok neskôr otehotnela, čo ju poriadne rozzúrilo, deti totiž nechcela.
Hneď po tom, ako sa jej dcéra narodila, Joanna prepadla drogám, alkoholu a sebapoškodzovaniu. V podstate nemyslela na nič iné, len na to, ako uniknúť z reality, informuje BBC.
Posadnutá sexom a sadomasochizmom
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako Dennehy vysvetlila svoje konanie;
- prečo si odborníci myslia, že niet šance na nápravu a Joanne by nikdy nemala opustiť brány väzenia;
- prečo je najobávanejšou ženou v Británii.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku