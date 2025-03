Nákaza slintačky a krívačky je zatiaľ pod kontrolou: Nové ohniská sa neobjavili

Na Slovensku nie je potvrdená žiadna ďalšia farma, kde by sa vyskytlo ochorenie slintačky a krívačky. Vláda spravila opatrenia voči tejto nákaze včas a rýchlo. V piatok to na tlačovej konferencii povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) aj v reakcii na opozíciu, ktorá kritizovala vládu za to, že s opatreniami prišla neskoro.

„Slovenská republika spravila, čo spraviť mala a včas. Musíme v tom vydržať tak, aby sa nám podarilo túto situáciu zvládnuť,“ uviedol Takáč aj na základe potvrdení od odborníkov Európskej komisie, ktorí sledovali aktuálnu situáciu v SR od pondelka do stredy (24. – 27. 3.).

Takáč pripomenul, že hovädzí dobytok, kozy, ovce a ošípané je nutné v prípade potvrdených ohnísk utratiť v trojkilometrovej kružnici aj v domácich chovoch, kde je potenciál šírenia vírusu veľmi vysoký. Rezort pôdohospodárstva podľa neho pomôže aj ľuďom, ktorí chovajú tieto zvieratá na čierno.

Ľudia sa nemusia báť

Na Slovensku je to podľa neho približne 30 % čiernych chovov. Zároveň ubezpečil obyvateľov na juhu Slovenska, ktorí sa nachádzajú v blízkosti fariem postihnutých slintačkou a krívačkou, aby sa nebáli nákazy cez spodnú vodu, pretože všade prebieha dôkladná dezinfekcia.

Ochorenie slintačky a krívačky bolo potvrdené v chovoch dobytka v štyroch farmách na juhu Slovenska, a to v Medveďove, Ňárade, Bake a v Lúči na Ostrove. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme vzduchom z Maďarska. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.