Najvyšší most sveta vedie ponad trhlinu v zemi: Otestovali ho, či drží, takto to skončilo

Je dlhý 2 980 metrov a vysoký 625 metrov, čo ho robí úplne najvyšším mostom sveta a vyslúži si zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Jeho unikátna výška bola meraná od mostovky po vodnú hladinu rieky, ktorá pod ním preteká. Asi vás neprekvapí, že tento šialený projekt sa nachádza v Číne. Čaká na otvorenie, no kým k nemu dôjde a bude sprístupnený pre verejnosť, musel prejsť záverečným záťažovým testom. A vyzerá to tak, že všetko je na dobrej ceste a k žiadnym neočakávaným komplikáciám nedošlo.
Most Huajiang Grand Canyon sa týči v provincii Kuej-čou. Prechádza ponad rovnomenný veľkolepý kaňon, ktorý dostal prezývku „trhlina v zemi“, pripomenul vedecký portál IFLScience. Ambiciózne plány jeho otvorenia mohol prekaziť záverečný záťažový test, ktorý trval až päť dní a hľadal jeho nedostatky.
Prešiel skúškou ohňom
Do statických a dynamických skúšok bolo zapojených 18, 48 a 96 vozidiel a prebiehali za pomoci senzorov umiestnených na moste. Ich úlohou bolo simulovať bežnú premávku. A vyzerá to tak, že boli úspešné, keďže most bude sprístupnený už o pár dní.
Sklenený výťah aj bar
Súčasťou mosta budú aj rôzne atrakcie. Napríklad sklenený výťah, ktorým sa návštevníci vyvezú na vrchol jednej z veží, alebo bar, kde si vychutnajú drink s výhľadom vyrážajúcim dych, informoval web China.
Jeho výstavba začala v roku 2022 a prví vodiči z radov bežných ľudí budú mať možnosť previezť sa po ňom už koncom mesiaca. Ak všetko pôjde podľa plánov.
