Najväčšie „mesto duchov“ na svete malo pritiahnuť 100-tisíc ľudí denne. Nikto neprišiel

Svoju víziu môžete budovať pomaly, opatrne a uvážene, alebo rázne, rýchlo a ambiciózne. Lenže tam, kde je veľa ambície, číha aj obrovské riziko zlyhania. Následky vás môžu rozdrviť, no a typickým príkladom je takmer skrachovaný projekt obchodného centra New South China Mall.

Keď vznikal koncept nového obchodného centra, jeho rozloha činila 659 612 metrov štvorcových a priestory mali kapacitu pre 2 350 obchodov. Developeri očakávali až 100-tisíc návštevníkov denne, informovala CNN.

Komplex New South China Mall otvoril svoje brány v roku 2005 a okamžite sa z neho stalo najväčšie nákupné centrum na svete.

Jeden zo siedmich nových divov sveta, ktorý si nik nevšimol

Projekt sa mal stať symbolom novej éry čínskeho konzumu, jednou z prvých iniciatív predaja luxusného tovaru čínskemu obyvateľstvu. V čase svojho vzniku ho dokonca Newsweek zaradil medzi sedem nových divov sveta.

Ako informuje Atlas Obscura, komplex bol nápadom miliardára a developera Alexa Hu. Chcel vybudovať jedinečné miesto, ktoré návštevníka pozdraví replikou Víťazného oblúka. Súčasťou návrhu bol 2-kilometrový benátsky kanál či dokonca horská dráha. Hu chcel týmto projektom prilákať viac návštevníkov do mesta Dongguan.

Foto: Sosnxiu Laim MingNaingh, CC0, via Wikimedia Commons

Novinár Wade Shepard sa stal jedným z tých, ktorých centrum prilákalo.

Ako napísal: „Jednoducho povedané, nákupné centrum predstavilo nový čínsky paradox – symbolom komunistickej krajiny sa stala najväčšia svätyňa kapitalizmu na svete.“

A v roku 2013 okrem toho napísal: „Malo byť najlepším obchodným centrom na planéte. Postavili ho a nik neprišiel. New South China Mall je dodnes na 99 % opustené.

Prečo nikto neprišiel?

