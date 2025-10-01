Najprv ich kritizoval Danko, teraz aj minister Migaľ. Šutaj Eštok hovorí, že útoky na stranu Hlas sa stupňujú

Ilustračná foto: Facebook (Matúš Šutaj Eštok)

Tomáš Mako
SITA
Po Andrejovi Dankovi stranu Hlas kritizuje aj jej bývalý člen Samuel Migaľ.

Útoky na stranu Hlas-SD sa stupňujú. Podotkol to minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.

„Včera som musel reagovať na klamstvá predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka a dnes si druhý koaličný partner opäť zobral Hlas do svojich úst,“ povedal Šutaj Eštok, ktorý tak reagoval na vyjadrenia ministra investícii Samuela Migaľa.

Politickú zodpovednosť za Migaľa preberajú koaliční partneri

Predseda Hlasu pripomenul, že podľa dodatku ku koaličnej zmluve je Migaľ nominantom politickej strany Smer-SD.

„Pýtam sa teda, či sa nominant politickej strany Smer-SD Migaľ dohodol s opozíciou a pracuje na rozpade vládnej koalície, pretože sa mi nechce veriť, že by o jeho krokoch vedel predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Nechce sa mi veriť, že naši koaliční partneri sú takí unavení z vládnutia, že kvôli ťažkým rozhodnutiam, ktoré sme spoločne urobili aj kvôli konsolidácii, hľadajú zrazu spôsob, ako utiecť z boja,“ povedal Šutaj Eštok.

Dodal, že k Migaľovi sa nemá ďalej zmysel vyjadrovať, pretože „celé Slovensko vie, že sa vydieraním dostal do pozície, v ktorej je“. Podľa ministra vnútra to nepotrebuje žiadny komentár. Zdôraznil, že politickú zodpovednosť za neho nesú koaliční partneri, a preto odmieta akékoľvek útoky na stranu Hlas.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Migaľ tvrdí, že prezident chce vládu nahradiť úradnickou

Minister investícií Samuel Migaľ má informácie, že prezident Peter Pellegrini chce povaliť vládu a nahradiť ju úradníckou vládou.

„Do centra záujmu bol pritom postavený práve náš rezort, konkrétne ja, s úmyslom upratať ma z rezortu s odôvodnením mojej zdravotnej indispozície a s cieľom vyvolať chaos,“ vyhlásil dnes Migaľ na tlačovej besede. Zdôraznil, že po dvoch operáciách sa vrátil na rezort investícií, nikam teda neodchádza a je odhodlaný ďalej pracovať.

Informácie, ktoré má, údajne pochádzajú „z progresívneho prostredia“, no bližšie svoj zdroj špecifikovať nechcel. Samotné intrigy vraj pochádzajú z Hlasu. „V priestoru sú aj ďalšie informácie, ďalšie nahrávky, ktoré majú smerovať k tomu, aby bola povalená táto vláda, a hovorím to s plnou vážnosťou,“ povedal Migaľ.

