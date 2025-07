Najhorší vodiči podľa astrológie: Ľudia narodení v tomto znamení by si nemali sadať za volant za žiadnych okolností

Astrológia o vás môže prezradiť veľa. Napríklad, či uprednostňujete seba a svoje potreby, alebo či dokážete odhaliť každý náznak nevery, nech už je akokoľvek malý a prehliadnuteľný. Vaše znamenie tak rozhodne neskrýva žiadne vaše negatívne vlastnosti a dokonca ich dáva na obdiv celému svetu.

To, akými ste, sa môže pri niektorých situáciách poriadne zmeniť. Môžete byť najpokojnejšia povaha na svete, no v momente, ako sadnete za volant a dostanete sa do zápchy, váš pohár trpezlivosti pretečie. To však ešte nie je to najhoršie, čo sa vám na cestách môže stať. Portál Your Tango prezradil, ktoré znamenia sú podľa astrológie najlepšími šoférmi a ktoré, naopak, za volant rozhodne nepatria.

Za najlepšieho vodiča astrológia označuje Kozorožca, keďže je trpezlivý a vie veci plánovať dopredu. Toto znamenie si vo všetkom udržiava svoje vlastné tempo a nie je náchylné k prekračovaniu rýchlosti alebo k impulzívnym zmenám jazdného pruhu.

Hneď za ním sú Blíženci, ktorí zas nemajú problém predvídať. Ľudia narodení v tomto znamení sa rýchlo dokážu prispôsobiť zmenám v dopravnej situácii a reagovať na neočakávané udalosti. Teraz sa však pozrime na tých najhorších vodičov.

Býk: Majetnícky pretekár

Teritoriálny charakter Býka sa môže rýchlo premeniť na súťaživosť za volantom, keď ho niekto predbehne. Býci sú veľmi ochranárski nielen čo sa týka ľudí, ale tiež ich majetku a za ten považujú aj priestor na ceste. Našťastie si radšej zachovajú bezchybný lak na svojom aute, akoby riskovali nehodu, takže zvyčajne ustúpia a celý deň sa nad tým rozčuľujú.

Strelec: Neustále zaujatý okolím