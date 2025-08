Nahý fantóm s kuklou a erotickou pomôckou na palici vyskočil z kríkov: Vystrašil ženy na prechádzke v pohorí Tribeč

Nepríjemný zážitok si odniesli náhodné turistky na Tribeči. Tie prekvapil neznámy muž, ktorý sa obliekol, alebo skôr neobliekol, poriadne divoko. Bol totiž nahý, na hlave mal len kuklu a na nohách šľapky.

O prípade informoval portál Noviny. Incident sa odohral v pohorí Tribeč, kde boli na turistike dve kamarátky, ktoré smerovali k hradu Gýmeš.

Nečakane vybehol pred ne z kríkov nahý muž, ktorý mal obuté šľapky a v rukách držal palicu, na ktorej bola zapichnutá sexuálna pomôcka dildo. Na hlave mal kuklu. Spýtal sa ich, či sú samy, hneď nato sa ospravedlnil, že ich vyľakal, no údajne sa chcel iba opýtať na cestu. To, prečo je nahý, vysvetlil po svojom – vraj je to pre neho relax a často chodí nahý po lesoch.

Naspäť išli v sprievode ďalších turistov, prípad nenahlásili

Potom sa záhadný muž otočil a odišiel, no o niečo neskôr ich začal prenasledovať. Ženy si ho dokonca aj odfotografovali, s čím on sám súhlasil. „To by mi asi ani nikto neuveril, že takéto niečo sme mohli v lese stretnúť, ale dovolil nám, že si ho v pohode môžeme odfotiť. Šťastie, že sme boli dve. Neviem si predstaviť, čo by som robila, keby som bola sama,“ poznamenala pre Noviny jedna z turistiek.

Následne sa stratil v lese medzi stromami. Vyľakané ženy z pohoria schádzali v sprievode turistov, ktorých stretli po ceste. Na políciu prípad nenahlásili, odôvodnili to tým, že im nijako neublížil.