Desivý prípad z Česka: Revízor v Prahe mal udrieť ženu päsťou do brucha. So zraneniami skončila v nemocnici

V Prahe malo dôjsť na jednej z autobusových zastávok k znepokojivému incidentu. Revízor mestského dopravného podniku mal údajne cestujúcu ukrajinského pôvodu udrieť päsťou do brucha. Po vyšetrení v nemocnici išla aj na políciu.

Informáciu priniesol portál Naše Téma, podľa ktorého sa to malo stať 34-ročnej Natálii, ktorá svoj príbeh uverejnila na sociálnej sieti Telegram. Po tom, čo dobehla odchádzajúci autobus a sadla si, aktivovala si svoj lístok cez aplikáciu. Následne k nej mal prísť revízor, ktorý jej lístok skontroloval, no ten ešte nebol plne aktivovaný, keďže sa aktivuje až jednu minútu potom, čo tak urobí cestujúci.

Natália revízora požiadala o opätovné skontrolovanie, no on to údajne odmietol urobiť. Keď vystúpili, zavolali políciu, aby incident riešili spolu s nimi. Na zastávke mali stáť ďalší dvaja muži, s ktorými sa revízor pustil do reči. Ona si situáciu zatiaľ začala natáčať na video.

Revízor jej uštedril ranu do brucha, zranenie potvrdila aj nemocnica

Následne k nej pristúpil revízor spolu s ďalším mužom, ktorý má byť podľa nej jeho kolega a postavili sa okolo nej. „Cítila som napätie, strach. Stáli veľmi blízko, v takej vzdialenosti som sa cítila neistá, chcela som opustiť taký uzavretý priestor. Potom ma jeden z nich udrel do brucha,“ tvrdí Natália.

O chvíľu prišla polícia, ktorej celý príbeh prerozprávala. Polícia však údajne mala odmietať celú vec prešetriť, rovnako nemali vyhovieť ani žiadosti o zdokumentovanie útoku či podanie trestného oznámenia. Hneď potom preto išla Natália na urgentný príjem v neďalekej nemocnici, aby lekári zdokumentovali aspoň následky napadnutia. Nemocnica následne potvrdila narušenie mäkkého tkaniva brušnej steny, lekársku správu uverejnil portál Naše Téma.

Natália sa nakoniec obrátila na políciu, podľa jej slov je už agresor identifikovaný, údajne identifikovala aj policajtov z incidentu, ktorí ju „ignorovali“. Tých mali vypočúvať a pýtali sa na dôvody, prečo odmietali jej žiadosti o nahlásenie celej veci. Dopravnému podniku hlavného mesta Praha tiež odoslala sťažnosť, ktorú jej pripravili právnici.

K incidentu sa zatiaľ nevyjadrila ani polícia a ani Dopravný podnik hlavného mesta Praha. Urobiť by tak mali už zajtra.