„Náhubkový zákon“ má obmedziť práva opozície v parlamente: Hnutie Slovensko varuje, že alkohol ostáva bez regulácie

Reprofoto: Facebook/Hnutie SLOVENSKO

Nina Malovcová
TASR
Opozícia tvrdí, že už teraz je v nevýhode, novela rokovacieho poriadku ju má obmedziť ešte viac.

Opozičné hnutie Slovensko nesúhlasí so skracovaním času na vystúpenie poslancov v Národnej rade (NR) SR. Návrh novely rokovacieho poriadku parlamentu označilo hnutie za tzv. náhubkový zákon, ktorý poškodí opozíciu. Poslanec Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ) nevidí dôvod na to, aby mal napríklad navrhovateľ zákona obmedzený čas na vystúpenie.

Nesúhlasí s tzv. zrýchľovaním procesov v parlamente. Hnutie Slovensko preto žiada stiahnutie novely. Zmenou rokovacieho poriadku chce podľa hnutia Slovensko vziať vládna koalícia čas opozícii, aby nemohla do hĺbky vysvetľovať problémy, ktoré spôsobuje koalícia.

Opozícia sa cíti byť v nevýhode

„Prekáža im, keď sa pomenúvajú veci podrobne, dôsledne a do hĺbky,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii Krátky. Opozícia je už v súčasnosti podľa poslanca v nevýhodnej pozícii, pretože koalícia často skracuje rokovanie o návrhoch na 12 hodín alebo predsedajúci neprimerane odoberajú slovo. Krátky zároveň pripomenul, že koaliční poslanci sa zapájajú do diskusií minimálne. Kritizuje preto, že vládna koalícia prichádza s návrhom, ktorý ešte viac obmedzí priestor pre opozíciu.

Krátky by skôr navrhoval, aby sa napríklad vo večerných a nočných hodinách rokovalo len za určitých okolností. Treba tiež podľa neho zakotviť reguláciu užívania alkoholu v parlamente. Predložená novela podľa neho nerieši ani nadmerné využívanie inštitútu skráteného legislatívneho konania.

Novelu pripravila koalícia

Na prípravu novely rokovacieho poriadku NR SR zriadili v parlamente aj pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov poslaneckých klubov vrátane opozície. Pod návrhom je napokon podpísaná len koalícia. O návrhu by sa malo rokovať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 9. septembra.

Dĺžka rečníckeho času písomne prihláseného poslanca v rozprave by podľa návrhu mala byť najviac 15 minút, nie 20. Po novom by sa takisto malo časovo obmedziť vystúpenie navrhovateľa aj spravodajcu, a to na 90 minút. Novela má takisto poslancom zrušiť povinnosť čítať znenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ak ich zverejnia na webe.

