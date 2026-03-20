Nadácia Tatra banky reaguje na zrušené granty. Pre kultúrne centrá vyčlení 100-tisíc eur

Rada Fondu na podporu umenia na zasadnutí v stredu 18. marca rozhodla o zrušení viacročných grantov. Dotkne sa to mnohých subjektov, ktoré po celom Slovensku organizujú kultúrne podujatia, akcie či vydávajú časopisy.
Subjekty vidia najväčší problém v tom, že išlo o granty s trojročnou platnosťou, ktoré boli schválené ešte v roku 2024. Tento zaužívaný systém pomáhal centrám s tým, aby si vedeli časovo aj finančne naplánovať aktivity a rozpočet. S prostriedkami legitímne počítali.
Do rozhodnutia spadajú napríklad festivaly ako Biela noc, Viva Musica!, Kremnické gagy, Bratislavské jazzové dni, One Day Jazz Festival, knižný festival Brak či divadelné Dotyky a spojenia, kultúrne centrá ako Bratislavská Nová Cvernovka, žilinská Stanica Záriečie a Nová synagóga, či košická Tabačka a dokonca aj časopis pre deti Šikovníček.
Pre organizátorov je to zlá, dokonca až devastačná správa. Niektorí to vnímajú ako diskrimináciu, iní hovoria o neserióznom konaní. Združenie Anténa už avizovalo možné právne kroky.
Kremnica rozhodnutie kritizuje
Mesto Kremnica so znepokojením sleduje rozhodnutie Fondu na podporu umenia (FPU) o zrušení viacročnej finančnej podpory pre festivaly, časopisy a kultúrne centrá. Samospráva to uviedla v liste k rozhodnutiu Rady FPU. TASR o tom informovala Kvetoslava Fajčíková z Kultúrneho a informačného centra Kremnica. FPU však odmieta interpretáciu, že zmena pravidiel je útokom na kultúru.
Mesta sa to podľa listu dotkne výrazným spôsobom, keďže toto rozhodnutie sa týka nielen Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. „Jeho neuskutočnenie by vážne ohrozilo a poškodilo tak záujmy mesta, ako aj jeho občanov a podnikateľských subjektov, ktoré v Kremnici pôsobia,“ pripomína s tým, že gagy ovplyvňujú povedomie o meste a podporujú rozvoj turistického ruchu. Podotýka, že zvyšujú aj marketingový potenciál mesta a výraznou mierou sa podpisujú na skvalitnení služieb podnikateľov v cestovnom ruchu.
Primátor Kremnice Martin Novodomec a poslanci mestského zastupiteľstva v liste ďalej píšu, že sú znepokojení zo situácie vo financovaní nezávislých kultúrnych inštitúcií. To sa dotýka aj nezávislého kultúrneho priestoru, kina Akropola. „Tieto kroky môžu byť pre malé samosprávy, ku ktorým patrí aj mesto Kremnica, z pohľadu kultúrneho života, umenia a vzdelávania výrazným poškodením,“ konštatujú.
Aj koaliční politici rozhodnutie kritizujú
Ako informuje Denník N, rozhodnutie kritizovali napríklad aj Roman Malatinec alebo Roman Michelko. Kým Malatinec viní SNS, že pri reforme zlyhala, Michelko hovorí o obrovskom „prúsere“.
Od dnešného dňa venuje jedno percento z obratu na podporu literárnych akcií aj Martinus. Z odborných komisií FPU včera masovo odišlo 25 ľudí. Všetci sa vzdali členstva. „Za týchto okolností viac nevidíme zmysel v zotrvaní,“ uviedli v spoločnom vyhlásení.
Tatra banka vyčlení 100-tisíc eur
Nadácia Tatra banky vyčlení na mimoriadny grantový program Umenie 100-tisíc eur, píše Denník N. „Podporíme nezávislé kultúrne centrá, ktoré sa vo svojom projekte zamerajú na podporu tvorby a prezentáciu súčasného slovenského profesionálneho umenia. „Chceme, aby slovenské nezávislé umenie bolo vidieť v každom čase, v každom regióne a za každých okolností. Chceme, aby získalo podporu spravodlivým, transparentným a otvoreným grantovým procesom s jednoduchými podmienkami a rýchlym priebehom,“ uvádza nadácia.
Žiadosti môžu subjekty podávať od 1. do 30. apríla, rozhodne odborná komisia. Ako pripomenul Denník N, ide už o tretí mimoriadny grantový program, ktorý pripravila Nadácia Tatra banky. Predtým podporila nezávislé divadlá a galérie, ktoré rovnako prišli o dotácie.
