Nad hlavou sa nám udeje niečo výnimočné: Na pár týždňov sa obloha rozžiari, svietiace oblaky prinesú svetelné predstavenie

V najbližších týždňoch bude možné pozorovať jeden z najkrajších atmosférických javov, ktorý sa na oblohe zjavuje len veľmi krátko v roku. Svietiace oblaky, známe aj ako noctilucentné, začínajú svoju sezónu práve teraz.

Ako upozornil portál iMeteo, tento úkaz možno vidieť len od konca mája do konca augusta. Objavuje sa počas jasných nocí a je viditeľný najmä v čase, keď sa obloha už ponorila do tmy, no Slnko ešte úplne nezmizlo pod horizontom.

Kedy ich pozorovať

Najlepšie šance na pozorovanie máte medzi 22.00 a 23.00 hodinou večer alebo nadránom od 3.00 do 4.00, pričom pohľad by ste mali nasmerovať na severný obzor, prípadne severozápad až severovýchod. Na oblohe ich rozoznáte podľa jemných vláknitých alebo vlnovitých štruktúr s chladnou striebristou žiarou.

Tieto oblaky nevznikajú tam, kde bežné, ale vo výškach až 80 či 85 kilometrov v mezosfére, čo je jedna z najvyšších vrstiev atmosféry. Pozostávajú z drobnučkých ľadových kryštálikov, ktoré počas dňa ostávajú neviditeľné. Ich slabú nočnú žiaru spôsobuje Slnko, ktoré ich osvetľuje zospodu aj vtedy, keď je u nás už noc.

Ich výskyt sa zvyšuje

Zaujímavé je, že tento jav sa podľa odborníkov v posledných rokoch objavuje častejšie než v minulosti. Nielenže sa vyskytuje skôr, ale aj vo väčšej intenzite a čoraz častejšie aj v nižších zemepisných šírkach, kde bol kedysi zriedkavosťou.

Vedci zatiaľ úplne nerozumejú presnému mechanizmu ich vzniku, no predpokladajú, že klimatické zmeny zohrávajú kľúčovú úlohu. Globálne otepľovanie síce ohrieva Zem pri povrchu, no zároveň spôsobuje ochladzovanie vyšších vrstiev atmosféry. Práve to môže vytvárať priaznivejšie podmienky pre vznik týchto oblakov.