Danko otočil: Neplánuje podporiť zmenu volebného systému, dupol si aj ohľadom transakčnej dane

Poslanci Národnej rady (NR) SR za SNS nebudú hlasovať za vypustenie jedného volebného obvodu z Ústavy SR, ako to navrhuje Hlas-SD. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol šéf SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko. Nechce, aby sa do vládnej novely ústavy pridávali ďalšie návrhy.

„Bol by som rád, keby podstata vládneho zákona bola zachovaná a táto kreativita, že každý do toho chce niečo dať, tá neprejde,“ povedal Danko s tým, že aj SNS podalo novelu ústavy, v ktorej navrhli predĺženie volebného obdobia pre samosprávy zo štyroch na šesť rokov. SNS je za zachovanie jedného volebného obvodu pre Slovensko.

Viac volebných obvodov by podľa SNS ohrozilo menšie strany

„Sme politická strana, ktorá má zastúpené regióny. Slovensko je malý štát, aby malo viac obvodov. Dopadlo by to tak, že by všetky malé politické strany zanikli a to ja nedovolím,“ doplnil.

O vládnej novele ústavy sa má definitívne hlasovať na aktuálnej schôdzi. Podľa návrhu sa majú do ústavy zakotviť dve pohlavia – muž a žena. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má tiež riešiť adopcie detí a rodičia by mohli mať právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese, ak je nad rámec vzdelávacieho programu.

Návrhom sa má dosiahnuť i suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. K novele podá okrem Hlasu-SD pozmeňujúce návrhy aj KDH. Kresťanskí demokrati zatiaľ definitívne nepovedali, či novelu ústavy podporia.

SNS odmieta výhrady k transakčnej dani

Predseda Slovenskej národnej strany zároveň v reakcii na výhrady rezortu financií k transakčnej dani uviedol, že oni neustúpia. Je mu ľúto, že minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) nechce ustúpiť z pozície úpravy transakčnej dane a ani nechcú počúvať argumenty.

„Musím dôrazne protestovať proti tomu, akú správu ministerstvo financií vydalo,“ povedal Danko.Ministerstvo financií v utorok v oficiálnom stanovisku vyjadrilo znepokojenie nad návrhom SNS na úpravu dane z finančných transakcií, ktorý sa dostal na rokovanie parlamentu. Podľa rezortu návrh obsahuje vážne technické a legislatívne nedostatky a môže ohroziť tohtoročný štátny rozpočet a aj konsolidačné úsilie vlády v budúcich rokoch.

Rezort tvrdí, že návrh je nevykonateľný

Ministerstvo upozornilo, že návrh SNS je technicky a legislatívne nevykonateľný a neaplikovateľný v praxi. Návrh podľa nich prináša aj neadresnosť.Danko však uviedol, že nepovažuje za záťaž dokladovanie obratu. „My svoju pozíciu nezmeníme. Ak ma niekto napáda za porušenie koaličnej zmluvy, tak ja považujem za porušenie koaličnej zmluvy to, že strana Smer-SD rokuje s KDH o zmene Ústavy,“ upozornil Danko. Zároveň doplnil, že ak bude ministerstvo financií pokračovať ďalej, tak transakčnú daň nezrušia len pre malé firmy, ale aj pre celý podnikateľský sektor.

„Ministerstvo tvrdohlavo stále hovorí o nových daniach do budúcna. To sa musí zastaviť,“ povedal Danko. Rezort financií upozornil, že prijatím Dankovho návrhu by štátny rozpočet mohol prísť už v tomto roku o 44 miliónov eur a od budúceho roka až o 175 miliónov eur. Ministerstvo zároveň uviedlo, že dosahy dane z finančných transakcií na drobných živnostníkov a malé firmy sú často zveličované.

Podľa údajov rezortu financií priemerná výška dane pre živnostníkov predstavuje necelých sedem eur mesačne, pre právnické osoby s príjmami do 100-tisíc eur približne 33 eur mesačne. Ak podnikatelia realizujú výdavky prostredníctvom platobných kariet, vplyv dane je podľa ministerstva ešte nižší. „Sú to hlúposti,“ komentoval čísla rezortu financií Danko. Podľa jeho slov ministerstvu údaje nesedia.