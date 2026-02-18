Na východnom Slovensku horí bytový dom: Na mieste zasahujú hasiči s viacerými kusmi techniky

V Lemešanoch (okres Prešov) horí bytový dom. Zasahujú tam hasiči. Pre TASR to potvrdili z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
Na mieste požiaru zasahuje deväť hasičov s tromi kusmi hasičskej techniky, priblížili. Ako pre TASR uviedol starosta obce Lemešany Marko Bučko, ide o bytovku s 12 bytmi, v ktorých býva približne 144 ľudí.
„Začal horieť byt na prízemí. Detaily ešte nevieme, čo sa vlastne udialo, ale zadymilo to komplet celú bytovku. Všetci ľudia sú v kultúrnom dome. Nevieme, či sa budú môcť vrátiť do bytov. Požiar je uhasený a čakáme na zisťovateľa príčin požiaru, aby prezrel, z čoho vznikol požiar. Potom sa pôjdeme pozrieť, v akom je to stave a uvidíme, čo bude,“ povedal Bučko.
