Na východe Slovenska krachuje veľký agrárny podnik. Firma čelí konkurzu pre miliónové dlhy

Firma Agro Ostrov, neskôr premenovaná na ao 24, patrila medzi najväčších obchodníkov s obilím, hnojivami, osivami a kŕmnymi zmesami na východe Slovenska. Mestský súd Košice v januári 2026 vyhlásil voči firme konkurzné konanie.
Podnet podala VÚB banka spolu s dopravnou spoločnosťou JUVE Trans a energetickou firmou Magna Energia. Firma čelí obrovským dlhom a banka po dlhých súdnych ťahaniciach získala možnosť rozpredať jej majetok.
VÚB si uplatnila záložné práva na viaceré budovy už pred rokmi, no reálne s nimi mohla narábať až po vyhlásení konkurzu. To sa už oficiálne stalo, rozpredaj areálu a zariadení teda umožní veriteľom získať financie späť. Informácie priniesol Denník N.
Tržby klesali, dlhy narastali
Areál v Bardejove zahŕňa rozsiahle sklady obilia, silá, mliekareň, mlyn, výrobňu kŕmnych zmesí a reštauráciu. Ešte pred pár rokmi dosahovala firma podľa Finstatu tržby nad 30 miliónov eur ročne, no neskôr sa výrazne prepadla. V roku 2022 klesli tržby na približne 21 miliónov eur a firma skončila v strate takmer 41 000 eur.
Firma dlží štátu na daniach vyše 3,6 milióna eur a na odvodoch viac ako 16-tisíc eur.
Po roku definitívne v konkurze
Ako vyplýva z informácií Registra úpadcov, Mestský súd v Košiciach vyhlásil konkurz na majetok firmy Agro Ostrov, s. r. o. (ktorá sa medzitým premenovala na ao 24 s. r. o.) uznesením z 23. januára 2026.
Celý proces sa rozbehol už 23. januára 2025, keď sa začalo konkurzné konanie na návrh firmy JUVE Trans s. r. o. Konanie sa 25. apríla 2025 prerušilo a konkurz sa definitívne vyhlásil v januári 2026.
Súd zároveň vyzval všetkých zahraničných veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky najneskôr do 9. marca 2026 a ak by chceli niektorú pohľadávku spochybniť, majú na to čas do 8. apríla 2026.
Na majiteľa Ladislava Kuľku podala návrh na vyhlásenie konkurzu v júli 2024 samotná VÚB. Ide o pohľadávky v celkovej sume 2 377 717,30 eura, majetok v hodnote 677 539,44 eura a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 6 782,70 eura. Spolu tak ide o vyše 3 milióny eur. Konkurz bol vyhlásený v apríli 2025.
Pokusy o záchranu a reťazec skrachovaných spoločností
Majiteľ sa dlho bránil konkurzu premenovávaním firiem a prevodmi majetku na iných ľudí alebo zahraničných partnerov. Spoločnosť Agro Ostrov/ao 24 sa dostala do konkurzu až na tretí pokus. Podobný osud postihol aj ďalšie spoločnosti spojené s rovnakým vlastníkom.
Bardejovská mliekareň padla do konkurzu na jeseň roku 2025, Agroslužby Bardejov (premenované na Bardejovskú mliekareň I.) v lete 2025 a JJ Logistic na jar 2025. Tieto tri firmy dlžia štátu na daniach 462 000 eur a na odvodoch 9-tisíc eur. Bardejovská mliekareň pritom dodávala výrobky aj veľkým reťazcom, napríklad nemeckému reťazcu Lidl.
Ďalšie tri spoločnosti, Farma Busov (neskôr bmfr), RV z Porúbky (neskôr Liptov agro FR) a Agroslužby Kurima (neskôr askes), ktoré boli formálne prevedené na blízkych ľudí alebo cudzincov, dlžia štátu na daniach 452 000 eur a na odvodoch 20-tisíc eur.
Celkovo tak sedem firiem v konkurze dlží štátu na daniach 4,7 milióna eur a na odvodoch 45-tisíc eur.
Prominentný majiteľ
Ladislav Kuľka z Bardejova pritom nie je neznáma tvár. Podnikateľ v minulosti hostil výjazdové rokovanie vlády Roberta Fica priamo na svojich hospodárstvach. Za vlád Smeru získali jeho firmy 19 eurofondových grantov v celkovej hodnote 13 miliónov eur.
V posledných rokoch čelil viacerým kauzám. V roku 2020 ho súd oslobodil v prípade napadnutia farmára Ivana Belejčáka na poli vo Vyšnom Tvarožnom (údajná lúpež a pokus o zrazenie autom), v roku 2022 po ňom polícia vyhlásila pátranie.
Z jeho väčších agrárnych subjektov zatiaľ nepadlo do konkurzu iba Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov, no aj tu tržby klesli zo 4,2 milióna eur v roku 2019 na 1,4 milióna eur v roku 2024.
