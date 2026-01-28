Na východe Slovenska krachuje veľký agrárny podnik. Firma čelí konkurzu pre miliónové dlhy

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
Firma Agro Ostrov, neskôr premenovaná na ao 24 čelí konkurznému konaniu. Stojí za ňou Ladislav Kuľka.

Firma Agro Ostrov, neskôr premenovaná na ao 24, patrila medzi najväčších obchodníkov s obilím, hnojivami, osivami a kŕmnymi zmesami na východe Slovenska. Mestský súd Košice v januári 2026 vyhlásil voči firme konkurzné konanie.

Podnet podala VÚB banka spolu s dopravnou spoločnosťou JUVE Trans a energetickou firmou Magna Energia. Firma čelí obrovským dlhom a banka po dlhých súdnych ťahaniciach získala možnosť rozpredať jej majetok.

VÚB si uplatnila záložné práva na viaceré budovy už pred rokmi, no reálne s nimi mohla narábať až po vyhlásení konkurzu. To sa už oficiálne stalo, rozpredaj areálu a zariadení teda umožní veriteľom získať financie späť. Informácie priniesol Denník N.

Tržby klesali, dlhy narastali

Areál v Bardejove zahŕňa rozsiahle sklady obilia, silá, mliekareň, mlyn, výrobňu kŕmnych zmesí a reštauráciu. Ešte pred pár rokmi dosahovala firma podľa Finstatu tržby nad 30 miliónov eur ročne, no neskôr sa výrazne prepadla. V roku 2022 klesli tržby na približne 21 miliónov eur a firma skončila v strate takmer 41 000 eur.

Reprofoto: Finstat

Firma dlží štátu na daniach vyše 3,6 milióna eur a na odvodoch viac ako 16-tisíc eur.

Po roku definitívne v konkurze

Ako vyplýva z informácií Registra úpadcov, Mestský súd v Košiciach vyhlásil konkurz na majetok firmy Agro Ostrov, s. r. o. (ktorá sa medzitým premenovala na ao 24 s. r. o.) uznesením z 23. januára 2026.

Celý proces sa rozbehol už 23. januára 2025, keď sa začalo konkurzné konanie na návrh firmy JUVE Trans s. r. o. Konanie sa 25. apríla 2025 prerušilo a konkurz sa definitívne vyhlásil v januári 2026.

Súd zároveň vyzval všetkých zahraničných veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky najneskôr do 9. marca 2026 a ak by chceli niektorú pohľadávku spochybniť, majú na to čas do 8. apríla 2026.

Na majiteľa Ladislava Kuľku podala návrh na vyhlásenie konkurzu v júli 2024 samotná VÚB. Ide o pohľadávky v celkovej sume 2 377 717,30 eura, majetok v hodnote 677 539,44 eura a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 6 782,70 eura. Spolu tak ide o vyše 3 milióny eur. Konkurz bol vyhlásený v apríli 2025.

Pokusy o záchranu a reťazec skrachovaných spoločností

Majiteľ sa dlho bránil konkurzu premenovávaním firiem a prevodmi majetku na iných ľudí alebo zahraničných partnerov. Spoločnosť Agro Ostrov/ao 24 sa dostala do konkurzu až na tretí pokus. Podobný osud postihol aj ďalšie spoločnosti spojené s rovnakým vlastníkom.

Bardejovská mliekareň padla do konkurzu na jeseň roku 2025, Agroslužby Bardejov (premenované na Bardejovskú mliekareň I.) v lete 2025 a JJ Logistic na jar 2025. Tieto tri firmy dlžia štátu na daniach 462 000 eur a na odvodoch 9-tisíc eur. Bardejovská mliekareň pritom dodávala výrobky aj veľkým reťazcom, napríklad nemeckému reťazcu Lidl.

Reprofoto: ig/bardejovskamliekaren

Ďalšie tri spoločnosti, Farma Busov (neskôr bmfr), RV z Porúbky (neskôr Liptov agro FR) a Agroslužby Kurima (neskôr askes), ktoré boli formálne prevedené na blízkych ľudí alebo cudzincov, dlžia štátu na daniach 452 000 eur a na odvodoch 20-tisíc eur.

Celkovo tak sedem firiem v konkurze dlží štátu na daniach 4,7 milióna eur a na odvodoch 45-tisíc eur.

Prominentný majiteľ

Ladislav Kuľka z Bardejova pritom nie je neznáma tvár. Podnikateľ v minulosti hostil výjazdové rokovanie vlády Roberta Fica priamo na svojich hospodárstvach. Za vlád Smeru získali jeho firmy 19 eurofondových grantov v celkovej hodnote 13 miliónov eur.

Foto: TASR – Martin Baumann

V posledných rokoch čelil viacerým kauzám. V roku 2020 ho súd oslobodil v prípade napadnutia farmára Ivana Belejčáka na poli vo Vyšnom Tvarožnom (údajná lúpež a pokus o zrazenie autom), v roku 2022 po ňom polícia vyhlásila pátranie.

Z jeho väčších agrárnych subjektov zatiaľ nepadlo do konkurzu iba Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov, no aj tu tržby klesli zo 4,2 milióna eur v roku 2019 na 1,4 milióna eur v roku 2024.

