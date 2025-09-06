Na tieto slovenské regióny sa valia búrky, hrozia silné dažde aj prívalové povodne. Platia už výstrahy

Ilustračná foto: TASR - František Iván

Jakub Baláž
TASR
Podľa odborníkov je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre okresy Poprad a Gelnica hydrologickú výstrahu prvého stupňa pred prívalovou povodňou. Informoval o tom na svojom webe.

Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ napísali meteorológovia.

Pre celý Košický i Prešovský kraj, ako aj pre okresy Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš naďalej platia meteorologické výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Ich platnosť sa predbežne končí o 18.00 h.

