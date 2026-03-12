Na Slovensku sa predávalo pokazené mäso: Odporne smrdelo, do obchodov sa dostali tony

Predstavte si, že si v obchode kúpite mäso, no keď prídete domov, zistíte, že zapácha. Presne to sa stalo zákazníkovi, ktorý úradom nahlásil podozrivé bravčové pliecko. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Žiar nad Hronom okamžite zasiahla a výsledky laboratórnych testov sú alarmujúce.
Hoci mal výrobok dátum spotreby až do 11. marca 2026, vykazoval jasné známky skazenia. Mäso bolo sivoružové, tukové časti mali nazelenalý nádych a v balení plávala zakalená tekutina. Po otvorení sa uvoľnil silný kyslý a odpudzujúci zápach. Mäso si zákazník kúpil v supermarkete, píše Štátna veterinárna a potravinová správa.
Viac ako tri tony
Inšpektori v predajni zaistili zvyšných 21 balení a nariadili zákaz predaja danej šarže. Problém je však rozsiahlejší. Do slovenských predajní sa podľa dostupných informácií dostalo celkovo 3 302 kg tohto mäsa. Pre vážne zdravotné riziko informovali inšpektori o probléme aj cez výstražný systém RASFF.
