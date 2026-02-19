Na Slovensku sa predávali kontaminované potraviny: Ak majú vaše deti tieto príznaky, vyhľadajte pomoc

Cereulid môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, malátnosť. Nie je možné vylúčiť ani závažnejšie zdravotné ťažkosti. Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti so stiahnutím viacerých šarží dojčenskej výživy z trhu pre ich kontamináciu cereulidom. Rodičom detí, u ktorých sa po konzumácii výživy objavia príznaky, odporúča vyhľadať lekársku pomoc.
„Ak sú príznaky závažné (napríklad dehydratácia alebo pretrvávajúce vracanie), odporúčame vyhľadať lekársku pomoc na pohotovosti, pretože gastrointestinálne príznaky u dojčiat môžu rýchlo viesť ku komplikáciám bez ohľadu na základnú príčinu,“ dodali odborníci.
Rôzne ťažkosti
Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa môžu príznaky objaviť 30 minút až šesť hodín po konzumácii kontaminovanej potraviny. „U mladších dojčiat môže cereulid zmeniť rovnováhu solí v organizme a viesť ku komplikáciám, ako je napríklad dehydratácia. Možné negatívne účinky na zdravie závisia od veku dojčaťa, pričom novorodenci a dojčatá mladšie ako šesť mesiacov sú vystavení vyššiemu riziku závažnejších ťažkostí,“ vysvetlil úrad.
ÚVZ SR v uplynulých dňoch dostal viacero varovných a informačných oznámení o stiahnutí dojčenských výživ cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF, a to pre prítomnosť cereulidu v potravinách alebo preventívne stiahnutie zo strany prevádzkovateľov potravinárskych podnikov za účelom predbežnej opatrnosti.
Úrad verejného zdravotníctva pritom dnes dostal ďalšie varovanie pre potraviny a krmivá RASFF doplnenie Nemecka k informačnému oznámeniu Nemecka – „cereulid v počiatočnej dojčenskej výžive z Nemecka so surovinou z Írska“. Ide o varovanie pred cereulidom v počiatočnej dojčenskej výžive, pričom časť dotknutých výrobkov sa prostredníctvom predajcu Drogerie Müller dostala aj na slovenský trh.
Konkrétne ide o viaceré šarže výrobkov Aptamil Pronutra Pre, Aptamil Pronutra 1, 2, 3, Aptamil Profutura DuoAdvance Pre, 1, 2 a Milumil Pre a Milumil 1 s dátumami minimálnej trvanlivosti od júna 2026 do novembra 2027. Ide o výrobky z Nemecka vyrobené pre spoločnosť Danone Deutschland GmbH.
„Všetky vyššie uvedené výrobky boli vyrobené s použitím základného prášku z Írska kontaminovaného cereulidom uvedeného v oznámení RASFF 2026.0598, na základe čoho spoločnosť Danone Deutschland GmbH začala dňa 24. januára preventívne sťahovať vyššie uvedené výrobky z trhu,“ dodal ÚVZ.
