Ďalší Slovák môže búchať šampanské: V lotérii vyhral rovných 100 000 eur, tieto čísla mu priniesli šťastie

Niekedy stačí len pár klikov, dobrý deň a trocha odvahy. V piatok sa totiž jednému hráčovi podarilo to, o čom sníva celé Slovensko. V novej lotérii Všetko alebo nič od TIPOSu trafil všetky čísla a získal hlavnú výhru 100 000 eur.
Ako informovala spoločnosť TIPOS, výherca uzatvoril stávku cez portál eTIPOS.sk, kde si zvolil rýchlu stávku typu XL s desiatimi náhodnými tipmi. Do hry vložil 15 eur a jeden z tipov sa ukázal ako úplne dokonalý. Obsahoval čísla 1, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 17, 19, 21 a 22, presne tie, ktoré boli 7. novembra 2025 vyžrebované ako výherné. Na jeho účte sa tak objaví výhra, o akej sa väčšine hráčov ani nesníva.
Všetko alebo nič baví Slovákov, výhry sa kopia
Lotériu Všetko alebo nič spustil TIPOS len 6. októbra 2025, no už teraz priniesla šťastie siedmim hráčom, ktorí si odniesli po 100 000 eur. Z toho traja výhercovia hrali cez internet, ďalší traja mali šťastie v predajniach v Trnavskom kraji a jeden výherný tiket pochádzal z Nitrianskeho kraja.
Zaujímavosťou je, že v tejto lotérii sa dá vyhrať aj úplným neúspechom, pretože rovnakú výhru získa aj ten, kto netrafí ani jedno číslo. Zo siedmich doterajších výhercov boli štyria presní a traja úplne mimo, no všetci si odniesli rovnakú sumu.
Nová lotéria, ktorá prepisuje pravidlá šťastia
V osudí sa nachádza 22 čísel od 1 do 22, z ktorých sa každý deň žrebuje 11. Ak sa rozhodnete hrať, máte šancu vyhrať 100 000 eur buď tým, že uhádnete všetko, alebo paradoxne nič. Do hry sa dá zapojiť na predajných miestach TIPOSu, cez eTIPOS.sk, aplikáciu TIPOS alebo cez SMS správu.
Každý tiket obsahuje 10 hracích polí a stávku možno uzatvoriť až na 12 žrebovaní vopred. Cena za jeden tip je 1,50 eura. Lotéria Všetko alebo nič sa rýchlo stala hitom jesene. Je jednoduchá, zábavná a nepredvídateľná. A ako ukazuje najnovší výherca, niekedy stačí len jediná stávka, aby sa bežný deň zmenil na deň, keď sa všetko obráti vo váš prospech.
