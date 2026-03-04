Na Slovensku rastie biatlonový supertalent: Straková získala ďalšie zlato, svojim súperkám nedala šancu

Foto: TASR/SOŠV - Andrej Galica

Roland Brožkovič
TASR
Na strelnici sa ani raz nepomýlila a získala už svoje druhé zlato.

Slovenská biatlonistka Michaela Straková sa stala majsterkou sveta v šprinte kadetiek na 6 km na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi. Na strelnici sa ani raz nepomýlila a získala už svoje druhé zlato na prebiehajúcom podujatí, kde v nedeľu triumfovala vo vytrvalostných pretekoch.

Na pódiu ju doplnili Nórka Hanna Voelstadová so stratou 12,3 sekundy a Rakúšanka Selina Gannerová (+18,3 s). Osemnásťročná slovenská reprezentantka napodobnila svoj úspech z minuloročného Európskeho olympijského festivalu mládeže, kde rovnako ako teraz triumfovala vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte.

Skvelý výkon

Slovenka predviedla pomalšiu, ale o to kvalitnejšiu streľbu. Rovnako ako v nedeľu, ani tentoraz sa nepomýlila a sklopila všetkých desať terčov. K tomu pridala najrýchlejší bežecký čas a v cieli sa zaradila na prvé miesto pred Voelstadovú, ktorá viedla pred streľbou v stoji, no raz na nej zaváhala. Strakovú mohla ohroziť Gannerová, ktorá mala pred druhou položkou rovnaký čas ako Slovenka.

Sedemnásťročná Rakúšanka sa však raz pomýlila a stratu už v záverečnom kole nestiahla. V cieli bola na tretej priečke a ešte ju ohrozovala bezchybná Bulharka Raya Adžamová. Tá však bežecky strácala a obsadila 4. miesto.

Druhou najlepšou Slovenkou sa stala Ema Malíková, ktorá atakovala najlepšiu desiatku, ale po chybe v stoji jej v cieli patrila konečná 23. priečka. So štartovým číslom 106 útočila na vysoké umiestnenie Dominika Patrášová, ale minula siedmy terč a obsadila 37. miesto. Štvrtou slovenskou zástupkyňou v šprinte bola Barbora Fedorová, ktorá po bilancii 3+1 skončila 73. s viac než štvorminútovou stratou.

Slovensko získalo na šampionáte už tretie zlato. Okrem dvoch víťazstiev Strakovej triumfoval v utorkovom šprinte kadetov Markus Sklenárik.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vláda nemá zľutovanie, Kamenickému dala jasnú úlohu: Má prijať kroky na ukončenie zmlúv s Ukrajinou

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac