Na Slovensku máme biele ráno: Poletujú vločky, na viacerých cestách si treba dávať pozor na kašovitý sneh

Nový rok sme privítali tou pravou zimou a na mnohých miestach Slovenska od rána poletujú snehové vločky. To sa ale v priebehu dňa zmení.
Počasie na Slovensku sa dnes bude niesť v znamení vplyvu teplého frontu, vysvetľuje iMeteo. Kým teraz ešte vidíme z okien poletovať sneh, v priebehu dňa sa to zmení a snežiť bude iba ojedinele.
„Najviac snehu by malo dnes pribudnúť na severozápade Slovenska a na krajnom východe, hoci intenzita dnešného sneženia už nebude taká výrazná ako napríklad počas rána 31. decembra. Predpokladané množstvo zrážok do konca dňa dosiahne do 5 milimetrov, čo v prepočte znamená do približne 6 centimetrov snehu,“ dodáva portál o počasí.
Na viacerých cestách treba dávať pozor na čerstvý až kašovitý sneh
Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk. Varovala aj pred silným snežením s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalite Kostolná-Záriečie.
„Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý,“ informovala SSC. Dodala, že s vrstvou čerstvého až kašovitého snehu s hrúbkou do dvoch centimetrov treba rátať na úsekoch D1 Ivachnová – Važec, na R1 Žarnovica-sever – Žiar nad Hronom-východ, R3 Sedliacka Dubová – Široká, na R3 v oblasti Tvrdošína a Hornej Štubne a na úsekoch R4 v oblasti Svidníka.
Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Na viacerých úsekoch západného, stredného a časti východného Slovenska je však vozovka pokrytá čerstvým alebo utlačeným snehom. Náročnejšia situácia je najmä v horských a podhorských oblastiach, napríklad na cestách v okolí Námestova, Medzilaboriec či medzi Skalkou a Kremnicou.
Horské priechody sú rovnako zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým až utlačeným snehom s hrúbkou do troch centimetrov. SSC upozorňuje, že horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Obmedzenia platia aj na horskom priechode Šútovce a na Fačkove pre dlhšie vozidlá. Vodiči by mali zvýšiť opatrnosť aj na Donovaloch a na horskom priechode Šturec, kde hrozí padanie skál.
Silný vietor na horách potrvá v niektorých okresoch aj vo štvrtok
Výstrahy pred vetrom na horách platia pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Meteorológovia očakávajú v týchto oblastiach nad pásmom lesa výskyt silnej až mohutnej víchrice, ktorá dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a pod.),“ spresnil SHMÚ a varuje aj pred snehovými jazykmi a závejmi. Výstrahy prvého stupňa platia vo všetkých krajoch.
