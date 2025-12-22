Na Slovensku končí americký veľvyslanec: Prezradil, čo si myslí o našej krajine. Odvolala ho vláda

Americká vláda odvoláva celkovo 29 kariérnych diplomatov.

Veľvyslanec Spojených štátov amerických (USA) na Slovensku Gautam Rana v polovici januára 2026 odíde zo Slovenska. Ako uviedol vo vyjadrení k svojmu nadchádzajúcemu odchodu, byť veľvyslancom Spojených štátov amerických na Slovensku bolo pre neho skutočnou cťou.

„Keď 16. januára odídem, budem hrdý na prácu, ktorú sme spoločne vykonali nielen na prehĺbení bezpečnostného, energetického a hospodárskeho partnerstva medzi Spojenými štátmi a Slovenskom, ale aj na prehĺbení priateľstva medzi našimi dvoma národmi,“ uviedol.

Je hrdý na svoje pôsobenie

To, čo Slovensko dosiahlo za posledných 30 rokov, označil Rana za naozaj pozoruhodné. „A som hrdý na to, ako sme počas môjho pôsobenia na Slovensku stavali na týchto pevných základoch. Investícia Slovenska do stíhacích lietadiel F-16 zvýšila jeho bezpečnosť a posilnila kapacity ako člena NATO. Naša nedávna spolupráca na prehĺbení civilnej jadrovej spolupráce pomôže zabezpečiť, aby Slovensko malo aj v budúcnosti dostupnú, spoľahlivú a bezpečnú energiu,“ doplnil.

Za významné považuje odchádzajúci americký veľvyslanec aj osobné vzťahy, ktoré nadviazal. Podľa Ranových slov sú pre neho i pre partnerstvo medzi USA a Slovenskom veľmi významné.

„Vážil som si každú príležitosť vyjsť von a stretnúť sa so slovenskými podnikateľmi, starostami, učiteľmi, umelcami a študentmi v mestách a obciach tejto krásnej krajiny, od Tisovca po Pavlovce nad Uhom a od Nitry po Humenné. Ako americký diplomat som sa posledných 23 rokov venoval posilňovaniu spojenectiev po celom svete. Ako veľvyslanec USA na Slovensku som sa posledného tri a pol roka venoval posilňovaniu partnerstva medzi našimi dvoma národmi. Bola to pre mňa česť na celý život,“ uzavrel.

Americká vláda odvoláva celkovo 29 kariérnych diplomatov z postov veľvyslancov alebo iných vysokých pozícií na ambasádach.

