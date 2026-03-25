Na Slovensko sa vracia sneženie, má napadnúť až 20 centimetrov. Bláznivý apríl príde predčasne

Foto: TASR - Milan Kapusta

Zuzana Veslíková
TASR
Ak ste si už zbalili zimné bundy a čiapky, možno to bola chyba.

Apríl nedostal prezývku „bláznivý“ len tak náhodou. Počasie sa vie počas neho poriadne vyblázniť. No vyzerá to tak, že tento rok s nami zamáva ešte pred jeho príchodom. 

Ako informuje iMeteo, do Európy, ale aj na územie Slovenska sa vracia sneženie.

Valí sa k nám chladná vzduchová hmota a na západe sa očakáva ochladenie až o 15 °C. „Ochladenie sa prejaví nielen na klesajúcich teplotách, ale aj na klesajúcej hranici sneženia. Tá sa najskôr zníži na severe Slovenska, kde začne snežiť už počas štvrtka,“ uvádza portál o počasí.

Snežiť má aj v Bratislave

Na horách môže napadnúť aj 20 centimetrov bielej pokrývky a na horských priechodoch hrozia komplikácie.

V piatok ráno bude podľa SHMÚ v Bratislave a v južnej časti Záhoria päť až desať centimetrov snehu. V Malých Karpatoch na hrebeni by malo byť nad Bratislavou okolo 15 centimetrov snehu.

„Ak budú zrážky intenzívne, je pravdepodobné, že počas sneženia v noci na piatok klesne teplota na krajnom juhozápade aj v najnižších polohách prechodne až k nule. Sneh však bude veľmi mokrý,“ dodal SHMÚ.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Eiffelova veža otvorila visutý most, nachádza sa takmer 60 metrov nad zemou. Ide len o…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac