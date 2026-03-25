Na Slovensko sa vracia sneženie, má napadnúť až 20 centimetrov. Bláznivý apríl príde predčasne

Apríl nedostal prezývku „bláznivý“ len tak náhodou. Počasie sa vie počas neho poriadne vyblázniť. No vyzerá to tak, že tento rok s nami zamáva ešte pred jeho príchodom.
Ako informuje iMeteo, do Európy, ale aj na územie Slovenska sa vracia sneženie.
Valí sa k nám chladná vzduchová hmota a na západe sa očakáva ochladenie až o 15 °C. „Ochladenie sa prejaví nielen na klesajúcich teplotách, ale aj na klesajúcej hranici sneženia. Tá sa najskôr zníži na severe Slovenska, kde začne snežiť už počas štvrtka,“ uvádza portál o počasí.
Snežiť má aj v Bratislave
Na horách môže napadnúť aj 20 centimetrov bielej pokrývky a na horských priechodoch hrozia komplikácie.
V piatok ráno bude podľa SHMÚ v Bratislave a v južnej časti Záhoria päť až desať centimetrov snehu. V Malých Karpatoch na hrebeni by malo byť nad Bratislavou okolo 15 centimetrov snehu.
„Ak budú zrážky intenzívne, je pravdepodobné, že počas sneženia v noci na piatok klesne teplota na krajnom juhozápade aj v najnižších polohách prechodne až k nule. Sneh však bude veľmi mokrý,“ dodal SHMÚ.
