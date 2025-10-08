Na pultoch sa objavilo hovädzie mäso kontaminované nebezpečnou baktériou: Ľudia ho stále môžu mať v mrazničke

V susednom Česku rieši potravinová inšpekcia vážny problém s hovädzím mäsom, ktoré predával obľúbený reťazec Lidl. Laboratórne testy v ňom potvrdili prítomnosť nebezpečnej fekálnej baktérie, ktorá môže vyvolať vážne zdravotné komplikácie.
Podľa českej Štátnej poľnohospodárskej a potravinovej inšpekcie (SZPI) išlo o tatarák z českých chovov, ktorý pochádzal od výrobcu Maso uzeniny Polička. Produkt sa predával v predajni Lidl v Ústí nad Labem – Severní Terasy. Malo ísť o vákuované 250-gramové balenie s minimálnou trvanlivosťou do 30. júla 2025.
Výrobok bol v predaji v druhej polovici júla, preto sa predpokladá, že väčšina zákazníkov ho už skonzumovala, no niektorí ho môžu mať ešte uložený v mrazničke. Informoval portál TN.cz.
Infekcia sa najčastejšie prenáša v dôsledku nedostatočnej tepelnej úpravy
Rozbor odhalil baktériu Escherichia coli, konkrétne kmeň produkujúci shiga toxín. „Prítomnosť tejto baktérie v potravine určenej na priamu konzumáciu predstavuje vysoké riziko vzniku ochorenia u spotrebiteľa,“ upozornila inšpekcia na svojom webe.
Tieto patogénne kmene môžu spôsobiť vážne tráviace ťažkosti. Infikovaní ľudia trpia silnými, často krvavými hnačkami, ktoré môžu viesť až k akútnemu zlyhaniu obličiek a potrebe hospitalizácie. Podľa odborníkov sa nákaza najčastejšie prenáša prostredníctvom nedostatočne tepelne upraveného mäsa alebo nepasterizovaného mlieka.
