Na pultoch sa objavilo hovädzie mäso kontaminované nebezpečnou baktériou: Ľudia ho stále môžu mať v mrazničke

Foto: TASR/DPA

Martin Cucík
Mäso u našich českých susedov obsahovalo nebezpečnú baktériu, po konzumácii môže spôsobiť vážne tráviace ťažkosti.

V susednom Česku rieši potravinová inšpekcia vážny problém s hovädzím mäsom, ktoré predával obľúbený reťazec Lidl. Laboratórne testy v ňom potvrdili prítomnosť nebezpečnej fekálnej baktérie, ktorá môže vyvolať vážne zdravotné komplikácie.

Podľa českej Štátnej poľnohospodárskej a potravinovej inšpekcie (SZPI) išlo o tatarák z českých chovov, ktorý pochádzal od výrobcu Maso uzeniny Polička. Produkt sa predával v predajni Lidl v Ústí nad Labem – Severní Terasy. Malo ísť o vákuované 250-gramové balenie s minimálnou trvanlivosťou do 30. júla 2025.

Výrobok bol v predaji v druhej polovici júla, preto sa predpokladá, že väčšina zákazníkov ho už skonzumovala, no niektorí ho môžu mať ešte uložený v mrazničke. Informoval portál TN.cz.

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Infekcia sa najčastejšie prenáša v dôsledku nedostatočnej tepelnej úpravy

Rozbor odhalil baktériu Escherichia coli, konkrétne kmeň produkujúci shiga toxín. „Prítomnosť tejto baktérie v potravine určenej na priamu konzumáciu predstavuje vysoké riziko vzniku ochorenia u spotrebiteľa,“ upozornila inšpekcia na svojom webe.

Tieto patogénne kmene môžu spôsobiť vážne tráviace ťažkosti. Infikovaní ľudia trpia silnými, často krvavými hnačkami, ktoré môžu viesť až k akútnemu zlyhaniu obličiek a potrebe hospitalizácie. Podľa odborníkov sa nákaza najčastejšie prenáša prostredníctvom nedostatočne tepelne upraveného mäsa alebo nepasterizovaného mlieka.

