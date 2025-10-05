Začali sa rozhodujúce rokovania: Babiš na Pražskom hrade diskutuje s Petrom Pavlom o novej vláde. Rieši aj konflikt záujmov

Líder víťazného hnutia ANO Andrej Babiš v nedeľu ráno prišiel na Pražský hrad na rokovania s prezidentom Petrom Pavlom. Hlavnou témou je zostavovanie budúcej vlády po voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, informuje TASR.
Babiš pri príchode neodpovedal na otázky novinárov. Rokovania sa však nebudú týkať len zostavenia novej vlády, ale aj spôsobu, ako šéf ANO vyrieši svoj konflikt záujmov ako majiteľ spoločnosti Agrofert a zároveň takmer istý premiér, napísal portál Seznam Zprávy.
Prezident Pavel začal rokovania
Prezident Petr Pavel po sobotnom skončení hlasovania avizoval, že od nedele začne rokovania o zostavovaní vlády so stranami, ktoré vo voľbách prekročili päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do Poslaneckej snemovne. V nedeľu plánuje prijať aj predsedov koalície SPOLU – Petra Fialu (ODS), Mareka Výborného (KDU-ČSL) a Markétu Pekarovú Adamovú (TOP 09).
Diskutovať chce aj s predsedom hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vítom Rakušanom. Stretnutia s lídrami ostatných strán sú plánované na pondelok. Prezident zdôraznil, že si želá stabilnú vládu, ktorá bude riešiť kľúčové otázky krajiny a garantovať občanom prosperitu a bezpečie.
Babiš rokuje aj s ďalšími politickými lídrami
Babiš už v sobotu večer rokoval o prípadnej spolupráci so stranou Motoristi – Filipom Turkom a Petrom Macinkom – a následne aj s lídrom SPD Tomiom Okamurom. Vo voľbách zvíťazilo hnutie ANO so ziskom 34,51 percenta hlasov. Druhá bola koalícia SPOLU s 23,36 percenta a tretí STAN s 11,23 percenta. Štvrtí skončili Piráti (8,97 percenta), piata bola SPD (7,78 percenta) a do snemovne sa ešte dostali Motoristi so 6,77 percenta hlasov.
