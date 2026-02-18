Na mol opitá matka viezla v aute dve deti: Policajti sa nestačili čudovať, tesne predtým nabúrala

Foto: Facebook - Polícia SR - Bratislavský kraj (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Voči nezodpovednej že bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Polícia obvinila 46-ročnú ženu, ktorá v utorok (17. 2.) v Bratislave jazdila s dvomi deťmi pod vplyvom alkoholu. V okolí nemocnice na bratislavských Kramároch jej namerali 1,42 promile. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff.

Policajti spozorovali aj poškodenie vozidla, ku ktorému žena uviedla, že počas jazdy narazila do stĺpu verejného osvetlenia. „Nakoľko týmto v tejto súvislosti vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu, žena bola obmedzená na osobnej slobode a eskortovaná na príslušné policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších potrebných úkonov,“ doplnil hovorca.

Skončila v cele

Ako informoval, po vykonaní úkonov bolo 46-ročnej Petre E. z okresu Senec vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Dodal, že žena bola následne umiestnená v cele policajného zaistenia. Polícia opätovne apeluje a vyzýva vodičov, aby nesadali za volant pod vplyvom alkoholu ani omamných a psychotropných látok.

