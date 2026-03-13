Na mieste zaplatil pokutu 600 eur: Namerali vodiča pri Veľkom Mederi, šiel rýchlosťou 182 km/h

Dopravní policajti namerali na úseku cesty prvej triedy medzi Veľkým Mederom a Medveďovom v okrese Dunajská Streda vodičovi osobného vozidla rýchlosť 182 kilometrov za hodinu.
Na mieste zaplatil blokovú pokutu vo výške 600 eur. Informovala o tom trnavská krajská polícia. „Za volantom sedel 24-ročný vodič, ktorý v danom úseku prekročil maximálnu povolenú rýchlosť až o 92 kilometrov za hodinu,“ priblížila polícia. Prekročenie rýchlosti namerala v stredu 11. marca.
