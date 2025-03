Na masových protestoch mali proti ľuďom použiť špeciálnu zbraň: Počas 15 minút ticha ju spustili, vypukla panika

Predstavitelia srbskej vlády popreli použitie sonickej zbrane proti účastníkom sobotňajšej masovej protivládnej demonštrácie v Belehrade. Toto obvinenie vzniesli zástupcovia srbskej opozície a srbských organizácií na ochranu ľudských práv, informovala v noci na pondelok agentúra AP.

Opozícia a ľudskoprávni aktivisti sú presvedčení, že bezpečnostné zložky v sobotu v Belehrade počas zákroku proti účastníkom masovej protivládnej demonštrácie použili sonickú zbraň, ktorá vysiela lúč spôsobujúci u zasiahnutých ľudí dočasnú paralýzu. Aktivisti avizovali, že podajú na predpokladaných objednávateľov týchto útokov žalobu na Európsky súd pre ľudské práva i na domáce súdy.

AP doplnila, že Srbsko nepoprelo, že akustické zariadenie tohto typu vo svojom arzenáli má.

Zábery zo zhromaždenia v Belehrade zachytávajú reakciu ľudí, ktorých počas plánovaných 15 minút ticha za obete zrútenia nového prístrešku na stanici v Novom Sade vyruší zvláštne hučanie. V dave následne vypukne panika a tlačenica.

The moment when the Sound Weapon was used against peaceful protesters in antigovernment protests in Serbia today. Protesters say it sounded like an airplane taking off next to them. Agenda 2030 is coming in close or 1984 if you wish. pic.twitter.com/7ZoJ1Z6A0u

— Johnny (@j00ny369T) March 16, 2025