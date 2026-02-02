Na Kysuciach zrazil vlak človeka: Doprava je prerušená, zasahujú hasiči

Hasiči zasahujú v pondelok večer v Kysuckom Novom Meste, kde vlak zrazil človeka.
Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Doprava je prerušená cez železničnú stanicu Kysucké Nové Mesto
Doplnilo, že na mieste nehody zasahujú štyria hasiči z Kysuckého Nového Mesta s jedným kusom techniky.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že od 18.27 h je prerušená doprava cez železničnú stanicu Kysucké Nové Mesto.
