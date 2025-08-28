Folklórny súbor nevystúpi na oslavách SNP. Predstavenie zrušili s odôvodnením, že nechcú byť spájaní s politikou

Folklórny súbor Urpín nevystúpi na oslavách výročia SNP. O tom, že súbor nebude na akcii vystupovať, rozhodlo jeho vedenie. Zdôvodnilo to tým, že nechcú byť spájaní s politikou.
Informoval o tom denník SME.
Riaditeľ súboru Peter Pohančaník pre SME ozrejmil, že rozhodnutie učinili po tom, ako dostali mailom oficiálny program akcie. Z toho vyplynulo, že na akcii budú vystupovať vládni predstavitelia. Pohančaník skonštatoval, že si uvedomujú, že v tomto čase to verejnosť i folklórna obec vníma veľmi citlivo. Vystúpenie na oslavách pôvodne potvrdili, keďže odkaz povstania považujú za dôležitý.
S účinkovaním na akcii ich pôvodne oslovilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici, ktoré ale patrí pod Ministerstvo obrany SR, ktoré je oficiálnym organizátorom osláv. Za vystúpenie mal súbor dostať 2 500 eur.
Po odrieknutí vystúpenia na SNP im zrušili účasť na Agrokomplexe
Denník tiež informoval, že po tom, ako súbor zrušil svoju účasť na oslavách SNP, bolo mu oznámené, že sa ruší aj ich plánované vystúpenie na poľnohospodárskej výstave Agrokomplex. Jej 50. ročník sa má konať na budúci týždeň v Nitre.
Pohančaník uviedol, že mailom dostali informáciu, že toto vystúpenie bolo zrušené z organizačných dôvodov. On osobne ale predpokladá, že to súvisí s ich odrieknutím účasti na oslavách SNP v Banskej Bystrici. Nitriansky Agrokomplex je štátny podnik, patrí pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
