Na jedle ušetrí aj stovky eur mesačne: Matka 4 detí žije bez manžela a podelila sa o svoje triky

Ak má doma, nebodaj, chlapca športovca, pravdepodobne ho tým rozplačete, pretože realitou sú 50-eurové nákupy, ktoré vydržia sotva tri dni. A potom sa všetko začína odznova. Lenže my sme objavili mamičku, ktorá pri téme jedla hlavu v smútku nemá.
Charlene Worackerová sa musela naučiť prebíjať lakťami. Vychováva štyri hladné krky a nemá k dispozícii dvojitý príjem. Ako opisuje portál The Sun, po rokoch si vybudovala metódy, ako sa z toho nezblázniť a dnes dokonca ušetrí toľko, že si môžu dopriať rodinné dovolenky a školské výlety.
A teraz sa o svoje najlepšie triky podelí aj s vami.
Trvanlivé vo veľkom, čerstvé cez aplikáciu
Základom je podľa nej nakupovanie vo veľkom.
V praxi to znamená, že ak objavíte mlieko v akcii za 0,59 €, domov odchádzate s kartónmi. „Týždenné plánovanie jedál je vďaka tomu oveľa jednoduchšie,“ vysvetľuje Charlene vo videu na svojom profile na sociálnej sieti TikTok. „A okrem toho – je to ako mať doma malý obchod.“
@mummybudgets #stockpile #prepper #mumof4 #budget #fyp ♬ Miss You – Oliver Tree & Robin Schulz
Netreba však nakupovať bez rozmyslu. Ak chcete „hromadiť“ produkty, zamerajte sa na tie, ktoré u vás miznú najrýchlejšie. Táto metóda funguje najlepšie pri trvanlivých potravinách, domácich potrebách či jedlách, ktoré sa dajú zamraziť.
Charlene si osvojila aj nákup čerstvých potravín cez aplikácie, vďaka čomu podľa vlastných slov ušetrí až 50 % rozpočtu. Pomáha jej to dodržiavať plán minúť na potraviny týždenne 40 libier (približne 45 eur). Táto metóda je výborná nielen na sledovanie zliav, ale aj preto, že prináša väčší prehľad o nákupe – nehádžete produkty do košíka impulzívne a nezodpovedne, ako to mnohí z nás robievajú.
Drobné návyky, veľký rozdiel
Ďalšou oblasťou, kde šetrí, je starostlivosť o seba. Jej vlasy sú farbené a predĺžené, no všetko si robí sama.
Pomohli jej návody z YouTube a kaderníka už nepotrebuje. „Sama si robím aj akrylové nechty. Väčšina týchto vecí sa dá naučiť cez videá,“ hovorí. Aj svoje deti naučila tráviť voľný čas lacno – namiesto platených atrakcií chodia spolu do parkov či do prírody.
@mummybudgets #FYP #ForYouPage #BudgetMum #MumLifeHacks #HomemadeSnacks #MoneySavingMum #FrugalLiving #MumOnABudget #SnackOnABudget #RealMumLife #FeedingKidsOnABudget #BudgetSnacks #POVMumLife #ToddlerSnacks #FrugalMumTips #LifeOnABudget #MumTok ♬ Toms diner 1987 and 1990 – 2000s90sMusicLover
„Nikdy nejem vonku,“ dodáva. „Jediné miesto, kde robím výnimku, je Ikea.“ Food court v Ikei je známy priaznivými cenami, a tak si vieme predstaviť, že aj keď sa tam naje celá rodina, účet nebude astronomický.
Na záver mamička pripomína, že veľké výdavky sa často skrývajú v malých zvykoch. „Nikdy si so sebou nič nekupujem – varím doma a kávu si vždy robím doma.“ Práve takéto drobnosti podľa nej dokážu v rozpočte urobiť obrovský rozdiel.
„Tento životný štýl nie je pre každého,“ uzatvára Charlene. „Ale ja radšej investujem do dovoleniek, školských výletov do zahraničia a aktivít, ktoré moje deti milujú – nie do materiálnych vecí.“
Nahlásiť chybu v článku