Na jedle ušetrí aj stovky eur mesačne: Matka 4 detí žije bez manžela a podelila sa o svoje triky

Ilustračná foto: Pexels / Unsplash

Michaela Olexová
Ak poznáte niekoho, kto má štyri deti, nikdy sa ho nepýtajte, koľko míňa na jedlo.

Ak má doma, nebodaj, chlapca športovca, pravdepodobne ho tým rozplačete, pretože realitou sú 50-eurové nákupy, ktoré vydržia sotva tri dni. A potom sa všetko začína odznova. Lenže my sme objavili mamičku, ktorá pri téme jedla hlavu v smútku nemá.

Charlene Worackerová sa musela naučiť prebíjať lakťami. Vychováva štyri hladné krky a nemá k dispozícii dvojitý príjem. Ako opisuje portál The Sun, po rokoch si vybudovala metódy, ako sa z toho nezblázniť a dnes dokonca ušetrí toľko, že si môžu dopriať rodinné dovolenky a školské výlety.

A teraz sa o svoje najlepšie triky podelí aj s vami.

Trvanlivé vo veľkom, čerstvé cez aplikáciu

Základom je podľa nej nakupovanie vo veľkom.

V praxi to znamená, že ak objavíte mlieko v akcii za 0,59 €, domov odchádzate s kartónmi. „Týždenné plánovanie jedál je vďaka tomu oveľa jednoduchšie,“ vysvetľuje Charlene vo videu na svojom profile na sociálnej sieti TikTok. „A okrem toho – je to ako mať doma malý obchod.“

@mummybudgets #stockpile #prepper #mumof4 #budget #fyp ♬ Miss You – Oliver Tree & Robin Schulz

Netreba však nakupovať bez rozmyslu. Ak chcete „hromadiť“ produkty, zamerajte sa na tie, ktoré u vás miznú najrýchlejšie. Táto metóda funguje najlepšie pri trvanlivých potravinách, domácich potrebách či jedlách, ktoré sa dajú zamraziť.

Charlene si osvojila aj nákup čerstvých potravín cez aplikácie, vďaka čomu podľa vlastných slov ušetrí až 50 % rozpočtu. Pomáha jej to dodržiavať plán minúť na potraviny týždenne 40 libier (približne 45 eur). Táto metóda je výborná nielen na sledovanie zliav, ale aj preto, že prináša väčší prehľad o nákupe – nehá­džete produkty do košíka impulzívne a nezodpovedne, ako to mnohí z nás robievajú.

Drobné návyky, veľký rozdiel

Ďalšou oblasťou, kde šetrí, je starostlivosť o seba. Jej vlasy sú farbené a predĺžené, no všetko si robí sama.

Pomohli jej návody z YouTube a kaderníka už nepotrebuje. „Sama si robím aj akrylové nechty. Väčšina týchto vecí sa dá naučiť cez videá,“ hovorí. Aj svoje deti naučila tráviť voľný čas lacno – namiesto platených atrakcií chodia spolu do parkov či do prírody.

@mummybudgets #FYP #ForYouPage #BudgetMum #MumLifeHacks #HomemadeSnacks #MoneySavingMum #FrugalLiving #MumOnABudget #SnackOnABudget #RealMumLife #FeedingKidsOnABudget #BudgetSnacks #POVMumLife #ToddlerSnacks #FrugalMumTips #LifeOnABudget #MumTok ♬ Toms diner 1987 and 1990 – 2000s90sMusicLover

„Nikdy nejem vonku,“ dodáva. „Jediné miesto, kde robím výnimku, je Ikea.“ Food court v Ikei je známy priaznivými cenami, a tak si vieme predstaviť, že aj keď sa tam naje celá rodina, účet nebude astronomický.

Na záver mamička pripomína, že veľké výdavky sa často skrývajú v malých zvykoch. „Nikdy si so sebou nič nekupujem – varím doma a kávu si vždy robím doma.“  Práve takéto drobnosti podľa nej dokážu v rozpočte urobiť obrovský rozdiel.

„Tento životný štýl nie je pre každého,“ uzatvára Charlene. „Ale ja radšej investujem do dovoleniek, školských výletov do zahraničia a aktivít, ktoré moje deti milujú – nie do materiálnych vecí.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pár dostal šialený nápad. Za 7,5 tisíca kúpili opustený dom v cudzej krajine a splnili…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac