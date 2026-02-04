Na dne mora ležala dlhých 1600 rokov: Objavili rímsku loď zo 4. storočia, prevážala obľúbenú pochúťku

Talianska polícia počas rutinných kontrol objavila na morskom dne pri južnom pobreží krajiny pozostatky starovekej rímskej nákladnej lode s niekoľkými amforami na palube. V utorok o tom informovali tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Plavidlo našli už v polovici minulého roka, no pre obavy z rabovania musela byť táto informácia prísne utajená. V júni minulého roka si príslušníci záchranných zložiek počas bežnej hliadky pri pobreží v okolí mesta Gallipoli na juhu regiónu Apúlia všimli anomálie na morskom dne. Rozhodli sa pre ponor a objavili pozostatky nákladnej lode.
Loď viezla garum, obľúbenú rímsku pochúťku
Denník La Repubblica s odvolaním sa na odborníkov uviedol, že loď pochádza približne zo 4. storočia. Pravdepodobne vyplávala zo severnej Afriky a v amforách, ktoré prevážala, bol garum – korenistá omáčka z fermentovaných rýb, ktorá bola bežnou prísadou v starovekej rímskej kuchyni.
Oblasť je od leta pod neustálym dohľadom. V najbližších mesiacoch majú archeológovia systematicky zdokumentovať a preskúmať vrak plavidla. Ich práca by mala poskytnúť nové poznatky o obchodných trasách, stavbe lodí a pohybe tovaru v období neskorej Rímskej ríše.
