Na diaľnici D2 z kamióna uniklo približne 1 000 litrov nafty. Na mieste zasahovali hasiči

Foto: Facebook (@hasicskyazachrannyzbor)

Klaudia Oselská
TASR
Dopravná nehoda sa odohrala v okrese Senica.

Nočná nehoda kamióna v slovenskej obci si vyžiadala zásah hasičov. Z vozidla totiž unikla nafta. Našťastie, nedošlo k žiadnym zraneniam.

Hasiči v noci z pondelka (26. 1.) na utorok približne o 1:15 hodine zasahovali v Kútoch v okrese Senica pri dopravnej nehode kamióna na diaľnici D2. Na havarovanom kamióne došlo k poškodeniu palivových nádrží s následným únikom približne 1 000 litrov motorovej nafty. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti.

Zásah prebehol rýchlo

Hasiči zabezpečili kamión proti vzniku požiaru a uniknutú naftu zachytávali a odstraňovali z vozovky a nespevnenej plochy mimo cestnej komunikácie pomocou sorpčného materiálu. „Zásah prebehol rýchlo a odborne, čím sa podarilo zamedziť ďalšiemu šíreniu uniknutej nafty a minimalizovať možné dosahy na životné prostredie. Udalosť si nevyžiadala žiadne zranenia,“ ozrejmili.

