Mysleli si, že budú poberať viac, no mýlili sa. Seniori, na toto si dajte pozor, nárok na dôchodok funguje inak, ako si myslíte

Na to, aby vám vznikol nárok na poberanie dôchodku, musíte splniť prísne podmienky. Tie sa líšia od typu dôchodku, a preto napríklad pri niektorých zaváži počet odpracovaných rokov a pri iných zas zdravotný stav.

Článok pokračuje pod videom ↓

Aj keď ste už poberateľom niektorého typu dôchodku, môže sa stať, že vám vznikne nárok na ďalší. V takomto prípade hovoríme o súbehu nárokov. Na prvý pohľad by sa tak mohlo zdať, že budete poberať viac, no nie je to pravda. Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, ak vám vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov, vyplatený vám bude len jeden z nich.

Ako to funguje?

Súbeh nárokov vám môže vzniknúť dvoma spôsobmi. V prípade poistenca, ktorému sa priznáva starobný dôchodok a už poberá invalidný dôchodok, prípadne starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok, sa vypláca iba ten dôchodok, ktorý je vyšší. Ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil. Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

Potom je tu druhý prípad. Ten sa venuje poistencovi, ktorému sa priznáva starobný dôchodok a už poberá pozostalostný dôchodok (vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok). V tomto prípade sa v plnej sume vypláca iba vyšší dôchodok, nižší sa vypláca v sume jednej polovice. Ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy pozostalostný dôchodok.