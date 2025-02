Diváci Sľubu si nevedia vynachváliť výkon tohto herca. Jeho postavu ale ľutujú a majú na to dobrý dôvod

V seriáloch sa na obrazovkách zvyknú ukázať viaceré postavy, pričom kedykoľvek môžu nejaké pribudnúť a iné zas odísť. Často je to spojené aj s tým, koho si diváci obľúbia, a keď ide o fanúšikov tohto dobového seriálu, majú v tom jasno.

Článok pokračuje pod videom ↓

Seriál Sľub nielenže predstavil na obrazovkách nové herecké tváre, ale zároveň dal príležitosť aj mnohým detským hercom. Tí sa svojich rolí zhostili bravúrne. Premiéru mala napríklad aj dcéra herečky Čobejovej, Tatiana, ktorá v seriáli stvárňuje ôsmačku Lenku. Nie je to však ona, kto očaril divákov najviac.

Patrí k diváckym favoritom

Najväčším favoritom divákov je herec Liam Nemček, ktorý stvárňuje Adama Bartoša, hyperaktívneho prváčika. Tomu momentálne hrozí vyhodenie a presun do špeciálnej školy, a to len preto, že ho nemá zástupkyňa školy práve v láske. Diváci však majú na neho iný pohľad a vyjadrili to aj v komentároch.

„Ten malý je taký skvelý,“ píše diváčka. Ďalší divák hneď súhlasí: „Herecký výkon perfektný.“ Tretia sa pridáva: „Adamko to hrá super, pekný chlapček.“ Štvrtá zas píše: „Zlatý chlapček, je v tom seriáli dobrý.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Mnohí diváci zároveň zareagovali na situáciu, v akej sa postava Adama momentálne ocitla. „Chlapček bude mať nadpriemerné IQ,“ predvída diváčka. Druhá zas komentovala: „Myslím, že ten malý má viac rozumu ako ona.“

Komentujúci s Adamovou situáciou navyše súhlasili a vyslovili ľútosť nad tým, ako s ním zástupkyňa zaobchádza. „Taký zlatý chutný chlapček. Nezaslúži si, aby sa k nemu takto zástupkyňa správala,“ odkazuje diváčka a ďalšia sa hneď pridala: „No dnes to zástupkyňa prehnala, malého mi bolo ľúto.“