Myslel si, že v lotérii vyhral gigantickú sumu. Tú mu ale zatiaľ odmietli vyplatiť, má to totiž háčik

Ilustračná foto: TASR/AP/Unsplash

Roland Brožkovič
Ide o štvrtý najväčší jackpot v histórii tejto hry.

V americkej Arizone vypukol nezvyčajný právny spor o rozprávkovú výhru v lotérii vo výške 12,8 milióna dolárov (približne 10,8 milióna eur). Celý konflikt odštartoval v predajni v meste Scottsdale, kde si zákazník kúpil 85 jednodolárových žrebov do hry „The Pick“, no zaplatil len za časť z nich.

Zvyšných 25 kusov zostalo nevyzdvihnutých na pulte až do nasledujúceho dňa. Manažér prevádzky Robert Gawlitza sa následne dozvedel, že práve v jeho obchode padol jackpot. Po preverení spomínaných lístkov zistil, že jeden z nich obsahuje víťaznú kombináciu čísel, píše New York Post.

Rozhodnúť musí súd

Podľa súdnej žaloby mal Gawlitza po skončení služby odložiť pracovnú uniformu, prezliecť sa do civilu a následne si tieto lístky odkúpiť od kolegu za symbolických 10 dolárov. Tu sa ale prípad začína ešte viac zamotávať. Reťazec, v ktorom pracuje, totiž jeho nárok na peniaze spochybňuje. Odvoláva sa na štátne predpisy, podľa ktorých lístky, ktoré si zákazník neprevzal a zostali nepredané, patria maloobchodníkovi.

Prípadom sa momentálne zaoberá súd, ktorý musí určiť legitímneho vlastníka výhry. Ide o štvrtý najväčší jackpot v histórii tejto hry v Arizone a najvyšší od roku 2019. Zatiaľ čo bežne predajcovia získavajú za predaj víťazného tiketu províziu a bonus 10 000 dolárov, tento priamy spor o vlastníctvo celej sumy nemá v dejinách miestnej lotérie obdobu. Lehota na oficiálne uplatnenie nároku uplynie 23. mája.

