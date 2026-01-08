Mýlili sa: Testovali 800-tisíc áut. Emisný škandál zamával Európou, vôbec nie sú také ekologické

Boli prezentované ako riešenie, ktoré zníži mieru znečistenia a zároveň umožní vodičom, aby bez obáv absolvovali aj dlhé vzdialenosti. Na rozdiel od vozidiel s čisto elektrickým pohonom sú sympatické aj milovníkom spaľovacích motorov: často totiž ponúkajú dynamický rozbeh aj zrýchlenie typické pre elektromobily a nechýba im ani povestný zvuk motora, ktorý pri čisto elektrických vozidlách chýba.
Dlho sa preto zdalo, že automobilový priemysel našiel recept na šťastie, ktorý uspokojí takmer každého. Nová analýza však naznačuje, že v jednom zásadnom bode sme sa mýlili.
Analýza neziskovej organizácie Transport & Environment priniesla znepokojujúce zistenie. Ako v októbri 2025 informoval The Guardian, PHEV, často prezentované ako ekologická alternatíva, v reálnej prevádzke vypúšťajú len o 19 % menej oxidu uhličitého než benzínové a naftové vozidlá.
Analyzovali 800-tisíc plug-in hybridov z Európy
Výskumníci analyzovali údaje z palubných meračov spotreby paliva a pracovali s dátami približne 800-tisíc automobilov registrovaných v Európe v rokoch 2021 až 2023.
Na základe laboratórnych testov sa doteraz predpokladalo, že PHEV produkujú až o 75 % menej emisií. Analýza reálnych dát však ukázala, že skutočné znečistenie z plug-in hybridov je takmer päťkrát vyššie ako hodnoty namerané v laboratórnych podmienkach.
Konkrétne, v roku 2023 boli reálne emisie oxidu uhličitého z PHEV až 4,9-krát vyššie než oficiálne údaje zo štandardizovaných testov. V roku 2021 boli emisie približne 3,5-krát vyššie než v laboratóriu.
Na problém upozorňuje Sofía Navas Gohlke, výskumníčka v oblasti dopravy a životného prostredia a spoluautorka správy: „Reálne emisie rastú, zatiaľ čo oficiálne klesajú. Táto medzera sa prehlbuje, a to je skutočný problém. Výsledkom je, že plug-in hybridy znečisťujú takmer rovnako ako benzínové autá.“
Až 84 % jazdy sa malo odohrávať v elektrickom režime
Obrovský rozdiel medzi výsledkami z laboratórnych testov a údajmi zo skutočnej prevádzky výskumníci pripisujú najmä podielu kilometrov najazdených v elektrickom režime oproti celkovému počtu najazdených kilometrov.
Oficiálne odhady vychádzali z predpokladu, že až 84 % jazdy sa bude odohrávať v elektrickom režime. Analýza reálnych podmienok však ukázala, že v praxi ide len o približne 27 %. Navyše sa zistilo, že aj v prípadoch, keď vozidlá jazdili výlučne v elektrickom režime, boli ich skutočné emisie výrazne vyššie, než naznačovali oficiálne údaje.
Európska komisia už oznámila dve úpravy výpočtu úžitkového faktora, ktoré by podľa analýzy mali rozdiel medzi laboratórnymi a reálnymi hodnotami zmenšiť. Úplne ho však neodstránia.
Výsledky štúdie ocenil aj Patrick Plötz, vedúci oddelenia energetickej ekonomiky vo Fraunhoferovom inštitúte pre systémový a inovačný výskum, ktorý sa na výskume nepodieľal. Označil ju za „veľmi užitočný príspevok“ po rokoch nejasností.
„Výsledky bezpochyby ukazujú, že rozdiel medzi oficiálnou a reálnou spotrebou paliva plug-in hybridov a ich emisiami CO₂ je oveľa, oveľa väčší než v prípade benzínových alebo naftových áut,“ uzatvára.
