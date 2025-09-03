Muž v Tatrách spanikáril, začal ho naháňať medveď: Národný park varuje, toto nikdy nerobte. Naháňačku zachytilo video

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Jeden z nich sa dal na útek a medveď sa za ním rozbehol.

Správa poľského Tatranského národného parku (TPN) upozornila turistov na zvýšené riziko stretnutia s medveďmi na turistických chodníkoch. V posledných dňoch dostali ochranári viacero hlásení o ich výskyte priamo na turistických trasách a videá s medveďmi sa objavili aj na sociálnych sieťach.

Informuje o tom varšavský spravodajca podľa informácií TPN. Podľa TPN turisti môžu znížiť riziko kontaktu, ak sa budú držať vyznačených trás a vyhnú sa nočným túram. „Nezabúdajme, že len dočasne sa zdržiavame v oblasti, kde medvede žijú trvalo,“ uvádza TPN v príspevku na sieti Facebook. Dôležité je tiež nezanechávať odpadky a najmä neprikrmovať zvieratá.

Video ukázalo nebezpečné správanie turistov

„Prvý pokrm spojený s prítomnosťou človeka môže byť vydaným rozsudkom smrti,” varovala správa parku. Špeciálna opatrnosť sa odporúča pri osamelých túrach v hustom poraste. Odborníci odporúčajú správať sa tak, aby zviera nebolo prekvapené, napríklad rozprávať sa nahlas či pískať si. Pri nájdení čerstvých stôp alebo trusu medveďa radia okamžite zmeniť smer a nepokračovať ďalej.

V pondelok portál Tatromaniak na Facebooku zverejnil video, ako sa skupina turistov dostala do blízkeho kontaktu s medveďom na chodníku v tatranskej Koščielenskej doline. Jeden z nich sa dal na útek a medveď sa za ním rozbehol. Odborníci pripomínajú, že to pri takomto stretnutí nie je správny postup.

Pravidlá pre psov na turistických chodníkoch

„Medveď je divoké zviera, ktoré sa môže správať nepredvídateľne. V prípade stretnutí nepanikárite, udržujte si čo najväčší odstup a ustúpte,“ uviedol TPN. Vedenie parku pripomenulo, že na väčšine chodníkov je zakázané vodiť psov, výnimkou je len Dolina Chocholowska a cesta pod Reglami, ale psy musia byť na vôdzke.

Podľa odhadov žije vo Vysokých Tatrách asi 50 až 60 medveďov, z toho väčšina na slovenskej strane. Na poľskej strane žije asi 15 medveďov a sú prísne chránené.

