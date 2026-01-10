Muž v Humennom natankoval 24-krát bez platenia: Použil premyslený trik a spôsobil škodu vyše 14-tisíc eur

Čerpacej stanici v Humennom spôsobil neznámy páchateľ škodu vo výške viac ako 14-tisíc eur prostredníctvom premysleného a opakovane využívaného podvodu.
Páchateľ, ktorého sa zatiaľ nepodarilo identifikovať, natankoval na jednej z čerpacích staníc palivo najmenej v 24 prípadoch bez toho, aby zaň reálne zaplatil. O prípade informoval portál Prešovčak.
24 platieb a 14-tisíc eur
Pri platení obsluhe opakovane tvrdil, že pri sebe nemá fyzickú kartu k tankovaniu, no disponuje jej číslom, ktoré je ochotný nadiktovať. Obsluha následne v dobrej viere pristúpila k možnosti tzv. manuálnej transakcie bez autorizácie.
K samotnej úhrade za palivo však ani v jednom prípade nedošlo, čím vznikla čerpacej stanici značná finančná škoda.
Prípad v súčasnosti vyšetruje Obvodné oddelenie Policajného zboru v Humennom. Vzhľadom na výšku spôsobenej škody ide o trestný čin podvodu, za ktorý páchateľovi v prípade dolapenia hrozia prísnejšie tresty. Tie môžu zahŕňať niekoľkoročný trest odňatia slobody, peňažný trest, ako aj povinnosť nahradiť spôsobenú škodu v plnom rozsahu.
