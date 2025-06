Muž sa rozhodol vniknúť do kráľovského paláca. K vlámaniu došlo neďaleko domova Williama a Kate

Bezpečnosť hradu Windsor sa neberie na ľahkú váhu, ale vyzerá to tak, že aj po niekoľkých neúspešných pokusoch sa stále nájde niekto, kto sa rozhodne pokúsiť vlámať ku kráľovskej rodine. V minulosti sa v kráľovskom paláci navyše odohralo aj viacero strašidelných udalostí. Napríklad sa v roku 2003 mužovi menom Aaron podarilo vniknúť na oslavu 21. narodenín princa Williama.

Portál The Sun informoval v minulosti o viacerých narušeniach bezpečnosti kráľovskej rodiny. Napríklad, keď v roku 2012 opitý muž preliezol bránu na Windsorskom zámku a dostal sa na vzdialenosť 65 metrov od kráľovniných súkromných apartmánov. Teraz sa o podobný kúsok pokúsil ďalší muž, pričom sa predpokladá, že bol votrelec pod vplyvom drog.

Čo sa stalo?

K incidentu malo dôjsť v nedeľu na obed, keď istý muž preliezol múr, aby sa dostal do areálu hradu. Nedostal sa však ďaleko a rýchlo bol zadržaný policajtami z veliteľstva kráľovskej polície a špeciálnej ochrany Met Police, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť na hrade. Muža vo veku 30 rokov zatkli pre podozrenie z neoprávneného vstupu na chránený objekt a prechovávania drog triedy A.

Podozrivý bol odovzdaný miestnej polícii Thames Valley, ktorá má na starosti oblasť mimo obvodu hradu. Neskôr bol prepustený na kauciu až do skončenia ďalšieho vyšetrovania. Polícia zdôraznila, že sa útočník nedostal do vnútornej časti hradu, kde sa nachádzajú štátne apartmány, Kaplnka svätého Juraja a Vnútorná sála.

Jeden zo zdrojov pre portál The Sun uviedol: „Predpokladá sa, že útočník bol v čase vlámania pod vplyvom drog. Vnikol do hradu neďaleko Mestskej brány a polícia ho rýchlo zadržala.“ Zároveň uviedol: „Bol to bláznivý čin, ktorý vyvolal značný rozruch, ale v tejto fáze sa zdá, že nemal v úmysle spôsobiť vážnu škodu.“

Princ a princezná z Walesu sa v ten deň mali zdržiavať v Adelaide Cottage, svojom dome na Windsorskom panstve, spolu s deťmi Georgeom, Charlotte a Louisom. Nie je však jasné, či tam William a Kate boli v čase vlámania, ku ktorému došlo v blízkej vzdialenosti od ich domu.