Muž sa pokúšal umyť nôž: Policajti vošli do bytu, našli dobodanú mladú ženu, ktorá už strácala vedomie

V Nitre sa v utorok odohral dramatický zásah polície. Krátko po jedenástej hodine dopoludnia sa hliadky na ulici Na Predmostí museli násilne dostať do jedného z bytov.
O zásahu informovala TV Markíza, podľa nej vo vnútri našli 31-ročnú ženu vo vážnom stave. Mala utrpieť viacero bodných zranení a pri príchode policajtov strácala vedomie.
V kuchyni mal umývať nôž
V byte sa nachádzal aj 22-ročný muž, ktorý nebol zranený. Podľa zistení TV Markíza sa v čase príchodu mužov zákona údajne v kuchyni pokúšal umyť nôž. Prípad vyšetruje polícia, bližšie informácie zatiaľ nezverejnila.
Správu budeme aktualizovať.
