Muž onanoval na stanici, sledoval mladé dievča: To reagovalo pohotovo, skončil v rukách polície

Obvineniu z prečinu výtržníctva čelí 47-ročný Mykhailo B., ktorý v pondelok (19. 1.) ráno na železničnej stanici v Ivanke pri Dunaji (okres Senec) sledoval dievča čakajúce na vlak. Neskôr si mal rozopnúť a stiahnuť nohavice a onanovať. TASR o tom informoval bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Po tom, ako ho dievča spozorovalo, sa dal muž autom na útek. „Netušil, že vystrašené dievča si stihlo jeho vozidlo odfotiť, toto konanie oznámiť rodičom, ktorí na miesto privolali policajnú hliadku,“ skonštatoval Pecek.
Polícia muža v krátkom čase vypátrala a eskortovala na príslušné policajné oddelenie. Vznesené bolo voči nemu obvinenie. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
