Doma našli zariadenie so šošovkou: Vydesená rodina si myslí, že ich niekto rok nahrával

Prispievateľ v ňom uviedol, že spolu s rodičmi žijú už približne rok v prenajatom dome. Ukázal fotografiu zvláštneho zariadenia, ktoré pripomína kameru.
Zariadenie bolo po celý čas umiestnené v rohu jednej z miestností, no nikto mu nevenoval pozornosť.
„Až minulú noc som sa naň len tak mimochodom spýtal rodičov. Rovnako ako ja, ani oni netušili, čo by to mohlo byť,“ napísal používateľ na Reddite.
Dodáva, že keď zariadenie zložili zo steny, pocítili znepokojenie. „Dosť nás vydesilo, že pripomína kameru. Možno ide o súčasť domáceho zabezpečovacieho systému alebo o pohybový senzor. Neviem – to je to, čo mi poradil ChatGPT,“ uzatvára autor príspevku, ktorý prosí ľudí o radu.
Zavolajte políciu
Mnohých ľudí príspevok veľmi znepokojil.
