Musk opäť posúva hranice: SpaceX odštartoval ďalšiu súkromnú vesmírnu misiu, preskúma tieto oblasti

Na palube kozmickej lode Dragon od spoločnosti SpaceX amerického miliardára Elona Muska odštartovala v utorok nadránom z Kennedyho vesmírneho strediska v americkom štáte Florida štvorčlenná posádka v rámci prvej súkromnej vesmírnej misie nad polárne oblasti Zeme.

Informuje TASR podľa agentúr AP, AFP a DPA. Štart rakety Falcon 9 sa uskutočnil o 03.46 h SELČ a podľa záberov odvysielaných naživo bol úspešný. Pomenovanie misie Fram2 je odvodené od názvu nórskej polárnej výskumnej lode lode Fram, ktorá bola od roku 1893 používaná na výpravy k severnému a južnému pólu.

Spoločnosť SpaceX doposiaľ uskutočnila päť súkromných misií s ľudskou posádkou. Najnovšiu si objednal čínsky podnikateľ Čchun Wang, ktorý zbohatol vďaka obchodovaniu s kryptomenami. Zúčastňujú sa na nej dovedna štyri osoby; okrem Wanga je to nemecká vedkyňa v oblasti robotiky Rabea Roggeová, filmárka Jannicke Mikkelsenová z Nórska a polárny dobrodruh Eric Philips z Austrálie.

Fram2 – the first human spaceflight to explore Earth’s polar regions – lifts off from pad 39A in Florida only 17 days after Falcon 9 successfully launched @NASA‚s Crew-10 to the @Space_Station pic.twitter.com/90AV1DBlPj

— SpaceX (@SpaceX) April 1, 2025