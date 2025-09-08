Musela ísť pod nôž. Bývalá superstaristka si myslela, že to nič nie je, no skončila na pohotovosti, čo sa stalo?

Zažila krušné chvíle. Posledné dni boli v živote talentovanej speváčky plné momentov, ktoré by nechcel nik zažiť. Bohužiaľ, nič príjemné sa nedialo, a hoci je dvojnásobná mamička v poriadku, skončila v nemocnici a musela podstúpiť operáciu. Zľakla sa rodina i fanúšikovia na sociálnej sieti a dokonca aj samotná Dominika priznala, že ju prepadol obrovský strach. Bola to skúška, no ako potvrdila, o to viac sú ona a jej rodina silnejší.
Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že ich kroky povedú do nemocnice. Bývalá účastníčka talentovej šou SuperStar, ktorú si mnohí pamätajú z tých čias ako Dominiku Starú, mala ísť so svojím manželom na príjemnú udalosť, ktorá zvyčajne býva raz za život. Mali byť súčasťou výnimočného dňa brata jej manžela Michala, ktorý si mal so svojou vyvolenou sľúbiť lásku pred rodinou a blízkymi. Avšak, život má niekedy s nami nečakané plány, s ktorými nerátame, čo zistila aj dvojica.
Ťažké okamihy preverili jej rodinu
Ako uviedla Dominika, zo spánku ich vyrušila závažná vec.
„Vo štvrtok o ôsmej ráno sme mali ísť na Liptov. Miškov brat sa v piatok ženil, takže sme mali naplánovanú oslavu lásky, Michal mal byť aj svedok. Namiesto toho sme o druhej ráno leteli na pohotovosť, lebo som mala ukrutné bolesti a zvíjala som sa v kŕčoch. Pôvodne som chcela vydržať do rána, veď to prejde, ale stupňovalo sa to až do bodu, keď som vedela, že je veľmi zle a asi musíme ísť do nemocnice (aj keď som si to do poslednej chvíle nechcela pripustiť, najmä pre svadbu),“ napísala na sociálnej sieti.
Svojim fanúšikom na Instagrame opísala chvíle hrôzy a obáv, ktoré sa jej zmocnili, ako aj samotný priebeh nepríjemnej situácie. „Lenže život to zariadil inak a my sme mali namiesto krásnych fotiek zo svadby uplakané fotky z nemocnice. Ako bonus bolo to, že moji rodičia odchádzali vo štvrtok ráno na dovolenku a celé 3 dni tŕpli tisícky kilometrov odo mňa,“ pokračovala speváčka, ktorá dnes vystupuje ako Dominika Jurena.
Nasledovali chvíle, ktoré dvojnásobnú mamičku poriadne preverili. Nikdy totiž nezažila to, čo teraz. „Po dvoch dňoch kadejakých vyšetrení a infúziek dospeli k záveru, že ide o akútny slepák a treba ho vybrať von. Nikdy som nebola uspávaná, nikdy som nebola tak dlho odlúčená od detí a muža, nikdy som nebola v nemocnici úplne sama, takže moje myšlienkové pochody vám asi nemusím opisovať,“ priznala umelkyňa, pričom všetci vrátane nej sa veľmi báli.
