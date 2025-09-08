Musela ísť pod nôž. Bývalá superstaristka si myslela, že to nič nie je, no skončila na pohotovosti, čo sa stalo?

Foto: Instagram.com/dstaraofficial

Jana Petrejová
Nečakala to ani vo sne.

Zažila krušné chvíle. Posledné dni boli v živote talentovanej speváčky plné momentov, ktoré by nechcel nik zažiť. Bohužiaľ, nič príjemné sa nedialo, a hoci je dvojnásobná mamička v poriadku, skončila v nemocnici a musela podstúpiť operáciu. Zľakla sa rodina i fanúšikovia na sociálnej sieti a dokonca aj samotná Dominika priznala, že ju prepadol obrovský strach. Bola to skúška, no ako potvrdila, o to viac sú ona a jej rodina silnejší. 

Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že ich kroky povedú do nemocnice. Bývalá účastníčka talentovej šou SuperStar, ktorú si mnohí pamätajú z tých čias ako Dominiku Starú, mala ísť so svojím manželom na príjemnú udalosť, ktorá zvyčajne býva raz za život. Mali byť súčasťou výnimočného dňa brata jej manžela Michala, ktorý si mal so svojou vyvolenou sľúbiť lásku pred rodinou a blízkymi. Avšak, život má niekedy s nami nečakané plány, s ktorými nerátame, čo zistila aj dvojica.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Jurena (@dstaraofficial)

Ťažké okamihy preverili jej rodinu

Ako uviedla Dominika, zo spánku ich vyrušila závažná vec.

„Vo štvrtok o ôsmej ráno sme mali ísť na Liptov. Miškov brat sa v piatok ženil, takže sme mali naplánovanú oslavu lásky, Michal mal byť aj svedok. Namiesto toho sme o druhej ráno leteli na pohotovosť, lebo som mala ukrutné bolesti a zvíjala som sa v kŕčoch. Pôvodne som chcela vydržať do rána, veď to prejde, ale stupňovalo sa to až do bodu, keď som vedela, že je veľmi zle a asi musíme ísť do nemocnice (aj keď som si to do poslednej chvíle nechcela pripustiť, najmä pre svadbu),“ napísala na sociálnej sieti.

Svojim fanúšikom na Instagrame opísala chvíle hrôzy a obáv, ktoré sa jej zmocnili, ako aj samotný priebeh nepríjemnej situácie. „Lenže život to zariadil inak a my sme mali namiesto krásnych fotiek zo svadby uplakané fotky z nemocnice. Ako bonus bolo to, že moji rodičia odchádzali vo štvrtok ráno na dovolenku a celé 3 dni tŕpli tisícky kilometrov odo mňa,“ pokračovala speváčka, ktorá dnes vystupuje ako Dominika Jurena.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Jurena (@dstaraofficial)

Nasledovali chvíle, ktoré dvojnásobnú mamičku poriadne preverili. Nikdy totiž nezažila to, čo teraz. „Po dvoch dňoch kadejakých vyšetrení a infúziek dospeli k záveru, že ide o akútny slepák a treba ho vybrať von. Nikdy som nebola uspávaná, nikdy som nebola tak dlho odlúčená od detí a muža, nikdy som nebola v nemocnici úplne sama, takže moje myšlienkové pochody vám asi nemusím opisovať,“ priznala umelkyňa, pričom všetci vrátane nej sa veľmi báli.

Čo jej táto skúsenosť dala?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac