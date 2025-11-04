Môžu zničiť Vianoce: Na trhu sa objavili svetielka, ktoré môžu spôsobiť úraz aj požiar. Ak ich máte doma, radšej ich vráťte

Blíži sa čas Vianoc a spolu s ním aj obdobie, keď naše domovy, balkóny a záhrady rozžiaria blikajúce svetielka. Mnohí po nich siahajú aj v predstihu, no tentoraz sa oplatí byť opatrný.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) totiž zistila, že na trhu sa objavilo hneď niekoľko typov svetelných reťazí, ktoré môžu predstavovať vážne riziko. Pri ich používaní hrozí úraz elektrickým prúdom či dokonca požiar.
Z trhu miznú hneď viaceré typy svetelných reťazí
Podľa SOI sa nebezpečné výrobky predávali aj na slovenskom trhu a pochádzajú z Číny. Ide konkrétne o modely Svetelný reťazec ART. NO.: 100ML, L&S AK-28LED, ART NO: 303B a ART. NO.: 200ML. Inšpektori pri kontrole zistili, že tieto výrobky nezodpovedajú technickým normám a môžu byť pre používateľov rizikové. Niektoré z nich majú slabú mechanickú pevnosť, iné neizolované vodiče či chýbajúce slovenské návody.
„V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti môže dôjsť k prístupu k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom,“ upozorňuje SOI. Model L&S AK-28LED je navyše nebezpečný aj z hľadiska rizika požiaru, keďže má nedostatočný menovitý prierez vodičov.
Lacné, no nebezpečné svetielka môžu skrátiť Vianoce
Inšpekcia uviedla, že viaceré svetelné reťazce majú príliš krátky kábel, slabé krytie proti vlhkosti a zle konštruované zásuvky, ktoré umožňujú jednopólové zasúvanie zástrčiek. To všetko zvyšuje pravdepodobnosť, že dôjde k úrazu.
Z trhu preto museli byť stiahnuté aj ďalšie typy ako ITEM NO: 50050, ITEM NO: 37490, ART NO. 588, 20L-600L či CSP6066. Aj keď môžu pôsobiť ako neškodná vianočná dekorácia, ich používanie môže skončiť tragicky. „Nedostatky v elektrickej izolácii a konštrukcii môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru,“ varuje inšpekcia.
Máte právo na vrátenie peňazí
SOI zároveň nariadila predajcom prijať nápravné opatrenia a informovať zákazníkov. Ak ste si niektorú z týchto reťazí zakúpili, máte právo na vrátenie peňazí, prípadne na výmenu za bezpečný výrobok rovnakej hodnoty. V prípade, že sa rozhodnete svetielka ponechať, inšpekcia jednoznačne odporúča, aby ste ich vo vlastnom záujme prestali používať.
Pred nákupom si overte pôvod aj označenie CE
Aj keď sú podobné svetelné reťaze lákavé najmä kvôli nízkej cene, odborníci radia, aby ste pred kúpou vždy skontrolovali pôvod výrobku, označenie CE a priložený slovenský návod. Ak chýbajú, je to jasný varovný signál, že výrobok nemusel prejsť potrebnými bezpečnostnými testami.
Vianoce sú časom pokoja, svetiel a rodinnej pohody. Určite sa však oplatí venovať pár minút navyše aj tomu, aby svetielka, ktoré zdobia váš dom či stromček, neohrozili zdravie ani bezpečie vašich blízkych.
