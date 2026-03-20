Možno ste o ňom nikdy nepočuli: Hudobník je bohatší ako Byoncé, svoj majetok rozdáva iným

Neraz sa meno celebrity spája s obrovským majetkom. Avšak nie vždy idú ruka v ruke. Existuje hudobník, o ktorom ste možno ešte nikdy nepočuli, no svojím majetkom prekoná nejednu výraznú celebritu.
Vytŕča medzi hviezdami ako Madona či Taylor Swift
Ako informuje web LADbible, možno aj vás prekvapí, že jedným z najbohatších hudobníkov nie je niekto, koho tvár vídate v médiách takmer denne. Herb Alpert disponuje väčším majetkom ako Beyoncé a patrí medzi desať najbohatších hudobníkov na svete.
Alpert sa umiestnil na ôsmom mieste v rebríčku najbohatších hudobníkov časopisu Esquire. Na prvom mieste skončil hudobný magnát Jay-Z, na druhom mieste Taylor Swift a Paul McCartney. Selena Gomez, Bruce Springsteen, Rihanna a Madonna obsadili ďalšie štyri miesta. Vzhľadom na to, že ide o mimoriadne zvučné mená, Herb Alpert medzi nimi tak trochu vytŕča.
V 60. rokoch viedol kapelu Herb Alpert and the Tijuana Brass a je všeobecne považovaný za jedného z najlepších jazzových hudobníkov všetkých čias. Za svoje hudobné počiny získal deväť cien Grammy a najhranejšia skladba Ladyfingers sa stala pomerne virálnym hitom.
Na pomoc iným rozdal už stámilióny dolárov
Alpert tiež v roku 1962 spoluzakladal hudobné vydavateľstvo A&M Records. Darilo sa mu natoľko, že ho v 1989 dokázal predať za takmer 600 miliónov dolárov, čo by dnes predstavovalo približne 1,5 miliardy dolárov (v prepočte približne 1,3 miliardy eur). Spolu so svojou dcérou je tiež majiteľom nočného klubu Vibrato Jazz v Los Angeles.
V roku 2006 bol uvedený do rock and rollovej siene slávy a je jediným hudobníkom v histórii, ktorý sa dostal na prvé miesto rebríčka Billboard Hot 100 ako spevák aj ako inštrumentalista zároveň. Pre The Independent sa však v minulosti vyjadril, že v čase, keď bol na vrchole slávy a žil americký sen, sa cítil najmizernejšie.
Alpert má dnes už 90 rokov, no stále sa venuje hudbe a vo voľnom čase vytvára sochy. V priebehu rokov rozdal na podporu umelcov stámilióny dolárov. Tvrdí, že nevidí dôvod vešať si doma na stenu maľby od Van Gogha za milióny, keď namiesto toho môže pomôcť umelcom, ktorí nemajú dostatok prostriedkov na to, aby prerazili a šli za svojimi snami.
