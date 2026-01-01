Možno je čas prestať: Som alkoholik a toto sú 3 rozdiely medzi mnou a človekom, ktorý s pitím problém nemá

Foto: ilustračné, Pexels / reprofoto, YouTube.com (Corey Warren)

Michaela Olexová
„Mal som zlý deň? Pije sa. Som pod stresom? Pije sa. Pohádal som sa s manželkou? Dám si na to pohárik.“

Alkoholizmus je chronické ochorenie a podobne ako pri iných závislostiach sa naň často hľadí cez prsty. Mnohí ľudia tak nemajú jasnú predstavu o tom, ako sa závislosť prejavuje. Niekedy sa za alkoholika považuje prakticky každý, kto si rád dá pohárik – inokedy sa zas znevažujú zjavné symptómy toho, že vzťah s alkoholom nie je zdravý.

Corey Warren je alkoholik v dlhodobej remisii. Abstinuje už päť rokov, pretože mu závislosť takmer zničila život. Aby sa to nestalo iným, snaží sa na svojom kanáli šíriť povedomie o priebehu, prejavoch a symptómoch tejto zákernej závislosti, ktorá sa často buduje roky a mnohé jej aspekty je ľahké prehliadnuť.

Dnes Corey rozpráva o troch základných rozdieloch medzi alkoholizmom a bežným pitím, z pohľadu vlastnej skúsenosti.

„Rozdiel medzi normálnym pitím a tým, čo som robil ja,“ dodáva.

Vždy som si vedel nájsť „dobrú“ príčinu

Prvým rozdielom je podľa neho hľadanie príčiny.

Mozog človeka bez problémov s alkoholom prirodzene hľadá dôvod, prečo nepiť. Zajtra treba skoro vstávať? Pohárik by vás unavil. Ste po náročnom dni? Radšej si dáte večeru bez vína. A nebudete dnes náhodou ešte musieť šoférovať? Možno bude nutné skočiť po partnerku – veď čo ak zmešká posledný autobus?

Ilustračná foto: Pexels

Lenže mozog alkoholika funguje presne naopak. Vždy existuje dôvod, prečo piť: „Mal som zlý deň? Pije sa. Som pod stresom? Pije sa. Pohádal som sa s manželkou? Dám si na to pohárik,“ opisuje Corey.

Tento mechanizmus však neplatí len pri negatívnych udalostiach. Stáva sa ďalším krokom každého radostného momentu: „Ak sa stalo niečo dobré, treba to predsa osláviť. Z toho vyplýva jednoduchý fakt – pre pohárik som si vždy vedel nájsť akúkoľvek, doslova učebnicovú zámienku.“

Schopnosť dať si stopku

Človek bez závislosti je podľa Coreyho schopný dať si stopku – vypiť pohár či dva piva a večer ukončiť. „Vedia aj, keď majú dosť,“ približuje Corey.

Lenže ja som takúto stopku nikdy nemal.

Preňho bol „stopkou“ alkohol samotný – jeho prítomnosť a dostupnosť. „Ak som mal pred sebou pohár, vypil som ho. Ak to bol pollitrák, otočil som ho. A ak fľaška tvrdého, skončil som, až keď bola prázdna.“ Ako vysvetľuje, stopka prišla v momente, keď sa alkohol buď minul, alebo sa opil až do bezvedomia.

Toto je podľa neho najväčší „red flag“

Na záver Corey upozorňuje, že ak sa nájdete v tomto treťom rozdiele, mali by ste zbystriť najviac.

Človek bez závislosti sa podľa neho bežne nezamýšľa nad tým, či nie je alkoholik: „Nepýta sa sám seba, či jeho pitie nie je problém a nebojuje s myšlienkou, či by nebolo lepšie prestať,“ hovorí Corey. Jemu sa však tieto myšlienky vracali neustále.

„Pýtal som sa sám seba, či neexistujú lepšie riešenia – či som si stopercentne istý, že môžem v pití pokračovať. Možno som už zašiel príliš ďaleko… Čo ak som alkoholik? Nemal by som prestať?“

Takéto myšlienkové pochody podľa neho človek nemá, ak nemá problematický vzťah s alkoholom. Neznamená to, že každý alkoholik bojuje s pocitom neistoty či úzkosti – znamená to len, že ak vás podobné myšlienky prenasledujú, stojí za to brať ich vážne.

Na záver, Corey nie je lekár ani psychológ. Jeho slová nie sú odborná rada ani vedecká mantra. Jeho perspektíva vychádza z osobnej skúsenosti – z toho, ako sa cítil vo vlastnom tele, kým sa naňho nalepila závislosť. Ak sa po prečítaní článku v jeho slovách nájdete, určite stojí za to adresovať svoje obavy odborníkovi.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
100 dní som nepila alkohol: To čo sa dialo s mojím telom, ma doslova šokovalo,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac