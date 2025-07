Môžete získať až 100 000 eur: Jedinečná príležitosť má ale háčik, ktorý sa mnohým páčiť nebude

Nejedno miesto v Taliansku, ale aj v iných kútoch Európy, ostalo takmer vyľudnené po tom, ako sa pôvodní obyvatelia rozhodli hľadať šťastie inde. Tí, ktorí ostali, sa ale odmietajú vzdať nádeje, že ich domov raz opäť ožije. Nových obyvateľov lákajú aj na nemalé sumy.

Môžete dostať 100 000 eur

Ako informuje Mail Online, idylické talianske dedinky sú ochotné dať ľuďom 100 000 eur, aby sa do nich nasťahovali a zrekonštruovali chátrajúce domy. Zdá sa ale, že zatiaľ táto ponuka príliš veľa ľudí nezaujala. Napriek tomu, že severotaliansky región Tridenstko (Trentino) je známy úchvatnou prírodou, najmä krásnymi horami, počet obyvateľov naďalej klesá.

Hrozí, že na mestá duchov sa premení až 33 lokalít. Úrady preto spustili novú iniciatívu v nádeji, že sa tento proces podarí zvrátiť. V rámci programu môžu ľudia, ktorí sa odhodlajú kúpiť schátranú nehnuteľnosť, dostať grant do výšky až 100 000 eur. 20 000 eur by malo putovať na samotnú kúpu domu a 80 000 na rekonštrukciu.

Jedinou podmienkou je, že sa noví majitelia musia zaviazať bývať v nehnuteľnosti alebo ju prenajímať aspoň po dobu 10 rokov. Ak podmienka splnená nebude, peniaze bude potrebné vrátiť. Žiadosti sa prijímajú v niekoľkých kolách trvajúcich tri až štyri mesiace. Prvé kolo sa začalo v máji a do jeho ukončenia 30. júna bolo v rámci iniciatívy prijatých 291 žiadostí.

Táto dedinka ostala bez kupujúcich

Avšak mestečko Sagron Mis obišlo naprázdno, záujem o bývanie v ňom neprejavil vôbec nikto. Dedinka sa nachádza na úpätí Dolomitov a vznikla spojením dvoch usadlostí – Sagron a Mis. Známa je najmä vďaka prírode vyrážajúcej dych a mnohým nádherným peším turistickým trasám a miestam, odkiaľ sa naskytajú tie najkrajšie výhľady.

Avšak napriek tomu, aké je to tu krásne, život tu nie je jednoduchý a prináša nemalé výzvy. V súčasnosti tu žije 170 obyvateľov, ktorí môžu nakúpiť nevyhnutné veci v jedinom obchode. Okrem toho je tu pošta, no lekára tu nenájdete. Podľa starostu to ale nie je až taká prekážka, život tu si len vyžaduje trochu viac trpezlivosti.

Chce to trpezlivosť, no vraj to stojí za to

Zároveň dodáva, že aj keď oficiálne neprišli žiadne žiadosti o zapojenie do programu, viacero ľudí už telefonovalo na miestny úrad a zaujímalo sa o detaily a podmienky kúpy. Starosta dedinky dúfa, že v septembri, keď sa spustí ďalšie kolo prijímania prihlášok, bude záujemcov viac.

Od začiatku programu v roku 2024 naň bolo vyčlenených 10 miliónov eur. Program zahŕňa obce v oblastiach ako Val di Non, Val di Sole, Primiero, Valsugana a ďalšie. Zapojené sú aj mestá ako Bresimo, Livo, Rabbi a Vermiglio. V minulosti sa vďaka podobným iniciatívam niekoľko miest už oživiť podarilo.