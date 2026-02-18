Môže prísť neistota v účtoch: Ceny elektriny môžu závisieť od domácností, štát sľubuje úspory

Martin Cucík
Slovensko chystá pre domácnosti možnosť dynamickej tarify pre elektrickú energiu. Znamenalo by to, že cena elektriny by sa menila každých 15 minút.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pracuje na zásadnej zmene v spôsobe, akým budú domácnosti platiť za elektrickú energiu. Do popredia sa dostávajú tzv. dynamické tarify, ktoré majú spotrebiteľom umožniť lepšie reagovať na vývoj cien na trhu.

Podstata dynamických taríf spočíva v tom, že cena elektriny sa počas dňa mení v závislosti od aktuálnej situácie na trhu. Teda od toho, či je elektrina v danom čase na burze lacnejšia alebo drahšia. Domácnosti si tak budú môcť presúvať spotrebu do výhodnejších časových pásiem a v konečnom dôsledku znížiť svoje účty za energie. Cena elektriny by sa dokonca mohla meniť aj každých 15-minút. Informoval o tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Cenu budeme vedieť deň vopred

Dynamické tarify chceme sprístupniť všetkým odberateľom vrátane zraniteľných skupín, aby si mohli aktívne znižovať výšku svojich nákladov na elektrinu tým, že budú využívať spotrebiče elektrickej energie vtedy, keď bude cena elektrina najnižšia,“ vyjadril sa predseda ÚRSO Jozef Holjenčik.

Rozdiel ceny pritom môže byť markantný. V čase obeda sa môže dostať do záporných čísel, vo večernej špičke naopak dosiahnuť hodnotu takmer 300 eur/MWh.

Príklad fluktuácie ceny elektriny. Zdroj: ZSE

Odberatelia by mohli mať k dispozícii informáciu o cenách elektriny na nasledujúci deň v 15-minútových intervaloch. Vďaka tomu si budú môcť vopred naplánovať spotrebu a zapínať energeticky náročné spotrebiče v časoch, keď je elektrina najlacnejšia. Ceny elektriny by mali byť zverejnené na krátkodobom trhu, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Okte.

Potrebný bude inteligentný merač

Ako uvádza ZSE, podmienkou uzatvorenia zmluvy s dynamickou cenou je inštalácia inteligentného meracieho systému (IMS), ktorý zaznamenáva spotrebu elektriny v 15-minútových intervaloch. Dynamická cena elektriny však nie je regulovaná a môže byť vyššia než regulovaná cena schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Pre odberateľov to teda prinesie pozitívne, ale aj negatívne dopady.

ZSE uvádza ako pozitíva:

  • Cena elektriny je tvorené transparentne na základe veľkoobchodných cien zverejňovaných OKTE.
  • Odberateľovi nehrozia sankcie za vyšší alebo nižší odber oproti plánovanému množstvu, ako je to pri zmluvách s fixnou cenou
  • Zákazník môže aktívne ovplyvniť výšku účtov presúvaním spotreby do lacnejších časových pásiem.

Naopak, negatíva sú:

  • Pri vysokej volatilite cien na krátkodobom trhu je zložité plánovať náklady na dlhšie obdobie.
  • Negatívne správy alebo neistota na trhu môžu viesť k náhlemu rastu cien, zatiaľ čo pokles cien býva spravidla pomalší.
  • Pre zákazníka to znamená vyššiu mieru neistoty ohľadom konečnej ceny elektriny a mesačných platieb.

To, či sa prechod na dynamickú tarifu oplatí, teda zvážiť. Už dnes ju však využíva približne 27 000 podnikov. Informácia, kedy bude tarifa dostupná aj pre domácnosti, zatiaľ nie je dostupná.

